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      Скільки законопроектів депутати можуть здати на макулатуру

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      Народні депутати України регулярно скаржаться на низьку оплату їхньої праці. Особливо цим грішать парламентарі восьмого скликання. Тепер вони мають альтернативний вид заробітку. У вільний від роботи час, а його у депутатів достатньо, можна здавати макулатуру. Ціна за кілограм – лише дві гривні, але законопроектів вистачить, щоб підзаробити кругленьку суму.

      Понад 12 тисяч – саме стільки законопроектів вже зареєстровано у Верховній Раді України восьмого скликання.

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      Отже, з часу початку роботи цього парламенту "законодавчий спам" сягнув позначки у дев'ять на добу, враховуючи вихідні дні.


      Дев'ять законодавчих ініціатив за день – у середньому і без вихідних

      Але тільки 12% з них трансформуються у закони.


      Але з цих дев'яти хіба один може стати законом

      Щороку народні обранці ініціюють у 25 разів більше законопроектів, ніж у Великій Британії. Ісландії та Данії. У 39 разів більше, ніж у Австрії, у 140 – ніж у Греції. І у 300 разів більше, ніж у Норвегії та Швейцарії.


      Законодавчі збори інших країн працюють зовсім інакше

      Якби парламент зараз працював безупинно 24 години на добу – він просто би не встиг розглянути усі ці законопроекти.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Верховна Рада Законодавство статистика
      Джерело: 24 канал
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