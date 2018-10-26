Скільки законопроектів депутати можуть здати на макулатуру

Народні депутати України регулярно скаржаться на низьку оплату їхньої праці. Особливо цим грішать парламентарі восьмого скликання. Тепер вони мають альтернативний вид заробітку. У вільний від роботи час, а його у депутатів достатньо, можна здавати макулатуру. Ціна за кілограм – лише дві гривні, але законопроектів вистачить, щоб підзаробити кругленьку суму.

Понад 12 тисяч – саме стільки законопроектів вже зареєстровано у Верховній Раді України восьмого скликання.

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Отже, з часу початку роботи цього парламенту "законодавчий спам" сягнув позначки у дев'ять на добу, враховуючи вихідні дні.



Дев'ять законодавчих ініціатив за день – у середньому і без вихідних

Але тільки 12% з них трансформуються у закони.



Але з цих дев'яти хіба один може стати законом

Щороку народні обранці ініціюють у 25 разів більше законопроектів, ніж у Великій Британії. Ісландії та Данії. У 39 разів більше, ніж у Австрії, у 140 – ніж у Греції. І у 300 разів більше, ніж у Норвегії та Швейцарії.



Законодавчі збори інших країн працюють зовсім інакше

Якби парламент зараз працював безупинно 24 години на добу – він просто би не встиг розглянути усі ці законопроекти.

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