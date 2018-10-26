Сколько законопроектов депутаты могут сдать на макулатуру

Народные депутаты Украины регулярно жалуются на низкую оплату их труда. Особенно этим грешат депутаты восьмого созыва. Теперь они имеют альтернативный вид заработка. В свободное от работы время, а его у депутатов достаточно, можно сдавать макулатуру. Цена за килограмм – всего две гривны, но законопроектов хватит, чтобы подзаработать кругленькую сумму.

Свыше 12 тысяч – именно столько законопроектов уже зарегистрировано в Верховной Раде Украины восьмого созыва.

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Итак, со времени начала работы этого парламента "законодательный спам" достиг отметки девять в сутки, учитывая выходные дни.



Девять законодательных инициатив за день – в среднем и без выходных

Но только 12% из них трансформируются в законы.



Из девяти разве что один может стать законом

Ежегодно народные избранники инициируют в 25 раз больше законопроектов, чем в Великобритании. Исландии и Дании. В 39 раз больше, чем в Австрии, в 140 – чем в Греции. И в 300 раз больше, чем в Норвегии и Швейцарии.



Законодательное собрание других стран работает совершенно иначе

Если бы парламент сейчас работал непрерывно 24 часа в сутки – он просто бы не успел рассмотреть все эти законопроекты.

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