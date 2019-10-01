Как оказывают психологическую помощь ветеранам в Украине и США: шокирующее сравнение

В Соединенных Штатах около 18 миллионов ветеранов. Там принят соответствующий закон, согласно которому военнослужащим при увольнении предлагается получить образование на уровне колледжа и получать пособие в течение одного года после увольнения. В Украине же ветеран должен сам выбрать учреждение, а затем заключить договор с управлением соцзащиты.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" автор и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Как оказывают помощь ветеранам в США

По его словам, система адаптации военнослужащих к гражданской жизни берет свое начало еще со времен Второй мировой войны, с 1944 года. В США на законодательном уровне военнослужащие при увольнении могут получить образование на уровне колледжа и психологическую помощь в течение одного года.

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"С началом войн в Ираке и Афганистане потребность в количестве специалистов по оказанию психологической поддержки военнослужащим резко возросла. Бюджет американского минвета составляет более 200 миллиардов долларов, а в прошлом году эта цифра составляла 186,5 миллиардов долларов", – подчеркнул Дейнега.



Многие американцы участвовали в войне в Афганистане

Он заверил, что по данным Министерства обороны США, только 57% людей, участвовавших в военных действиях, могут дальше нормально продолжать службу. И дело здесь не только в физических ранениях – большинство из них не готовы к новой войне психологически.

Сколько ветеранов США совершают самоубийства? "По данным Пентагона, в 2012 году покончили с собой 349 американских военнослужащих, тогда как жертвами военных действий в Афганистане стали 237 человек. Данные Министерства по делам ветеранов говорят о том, что в США каждый день совершают самоубийства около 20 бывших военнослужащих", – рассказал Дейнега.

Автор видеоблога сообщил, что в 2018 году Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому ветеранам необходимо оказывать психологическую помощь в течение как минимум одного года после демобилизации.

Как оказывают помощь ветеранам в Украине?

По словам Дейнеги, в Украине ситуация несколько иная. "Войска из Афганистана вывели 30 лет назад. В той войне, по разным данным, участвовали около 160 тысяч украинцев. И наше государство до сих пор ежегодно выделяет 200 миллионов гривен на приобретение жилья участникам войн на территории других государств", – сказал он.

В Украине функционирует сеть госпиталей ветеранов войны, где демобилизованные участники АТО/ООС могут пройти реабилитацию. В сеть входят региональные реабилитационные центры и учреждения, которые подчинены Минздраву Украины. Ветеран должен сам выбрать заведение, потом заключить договор с управлением соцзащиты,

– рассказал Дейнега.

И добавил, что затем ветерану возмещается оказание услуг по психологической реабилитации, расходы на оплату проезда, проживания и питания в условиях стационара.



Например, Veteran Hub помогает ветеранам адаптироваться

Как все происходит в реальности? "На бумаге все нормально. А в реальности ответственность за психологическую реабилитацию лежит на самом ветеране. Именно он должен понять, что ему нужна помощь и за ней обратиться. Ну и следующий вопрос – куда обратиться? Не меньшую проблему составляют сами психологи. Их банально нет", – заявил основатель фонда "Вернись живым".

Дейнега подытожил, что в нашей стране прямо сейчас тысячи ветеранов сидят дома и приближаются каждый к своему взрыву. Алексей Белько лишь привлек внимание к этому явлению.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 30 сентября

Что известно об угрозе подрыва моста в Киеве?В среду, 18 сентября, мужчина на мосту "Метро" собственным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение по столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.



Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.



В 19:35 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 42-летнего Алексея Белько. Поскольку ранее у него изымалась взрывчатка, правоохранители на этапе операции были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали все свои действия.