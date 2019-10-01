Як надають психологічну допомогу ветеранам в Україні та США: шокуюче порівняння

У Сполучених Штатах близько 18 мільйонів ветеранів. Там прийнятий відповідний закон, згідно якого військовослужбовцям при звільненні пропонується отримати освіту на рівні коледжу та отримувати допомогу протягом одного року після звільнення. В Україні ж ветеран має сам обрати заклад, а потім укласти договір із управлінням соцзахисту.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" автор та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Як надають допомогу ветеранам у США

За його словами, система адаптації військовослужбовців до цивільного життя бере свій початок ще з часів Другої світової війни, з 1944 року. В США на законному рівні військовослужбовці при звільненні можуть отримати освіту на рівні коледжу та психологічну допомогу протягом одного року.

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"Із початком війн в Іраку та Афганістані потреба в кількості фахівців з надання психологічної підтримки військовослужбовцям різко зросла. Бюджет американського мінвету складає понад 200 мільярдів доларів, а в минулому році ця цифра дорівнювала 186,5 мільярдів доларів", – наголосив Дейнега.



Багато американці брали участь у війні в Афганістані

Він запевнив, що за даними міністерства оборони США, тільки 57% людей, які брали участь у військових діях, можуть далі нормально продовжувати службу. І справа тут не лише у фізичних пораненнях – більшість з них не готові до нової війни психологічно.

Скільки ветеранів США вчиняють самогубства? "За даними Пентагону, в 2012 році наклали на себе руки 349 американських військовослужбовців, тоді як жертвами військових діях в Афганістані стали 237 осіб. Дані Міністерства у справах ветеранів говорять про те, що в США кожен день здійснюють самогубства близько 20 колишніх військовослужбовців", – розповів Дейнега.

Автор відеоблогу повідомив, що у 2018 році Дональд Трамп підписав розпорядження, відповідно до якого ветеранам необхідно надавати психологічну допомогу протягом, як мінімум одного року після демобілізації.

Як надають допомогу ветеранам в Україні?

За словами Дейнеги, в Україні ситуація дещо інша. "Війська з Афганістану вивели 30 років тому. У тій війні, за різними даними, брали участь близько 160 тисяч українців. І наша держава досі щороку виділяє 200 мільйонів гривень на придбання житла учасникам воєн на території інших держав", – сказав він.

В Україні функціонує мережа госпіталів ветеранів війни, де демобілізовані учасники АТО/ООС можуть пройти реабілітацію. До мережі входять регіональні реабілітаційні центри і заклади, які підпорядковані МОЗ України. Ветеран має сам обрати заклад, потім укласти договір із управлінням соцзахисту,

– розповів Дейнега.

І додав, що потім ветеранові відшкодовується надання послуг із психологічної реабілітації, витрати на оплату проїзду, проживання та харчування в умовах стаціонару.



Наприклад, Veteran Hub допомагає ветеранам адаптуватися

Як все відбувається в реальності? "На папері усе нормально. А в реальності відповідальність за психологічну реабілітацію лежить на самому ветерані. Саме він має зрозуміти, що йому потрібна допомога і по неї звернутись. Ну і наступне питання – звернутись куди? Не меншу проблему складають самі психологи. Їх банально немає", – заявив засновник фонду "Повернись живим".

Дейнега підсумував, що в нашій країні прямо зараз тисячі ветеранів сидять вдома і наближаються кожен до свого вибуху. Олексій Белько лише привернув увагу до цього явища.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 30 вересня

Що відомо про погрозу підриву мосту у Києві?У середу, 18 вересня, чоловік на мосту "Метро" власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.



Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів.



О 19:35 Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали 42-річного Олексія Белька. Оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні і виходячи з цього, планували всі свої дії.