Как окружение Луценко помогло олигархам сохранить незаконный бизнес

Одесский аэропорт является одним из четырех крупнейших аэропортов Украины. Управление им – это прибыльный бизнес, ведь только за прошедшие шесть лет он принес свыше 250 миллионов гривен чистой прибыли. Однако одесский бюджет не может претендовать на всю сумму, потому что в коммунальной собственности находится лишь четверть прав на аэропорт.

Еще в 2011 году депутаты Одесского горсовета отдали аэропорт в совместное управление. Поэтому одесская власть получила право только на 25% прибыли, а частная фирма Бориса Кауфмана и Александра Грановского получила 75% прав в совместной компании.

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К слову, одесские депутаты выбирали своего партнера, конечно, без конкурса. Поэтому львиная доля депутатов, представлявших "Партию регионов" проголосовали за то, чтобы права на Одесский аэродром имели бизнесмены. Сейчас эту аферу расследуют детективы НАБУ, однако важным является то, что интересы компании Кауфмана и Грановского защищает окружение Генпрокурора Юрия Луценко.



Борис Кауфман и Александр Грановский

Итак, бывший адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин, а с недавних пор еще и член Высшего совета правосудия, избранный от прокуратуры, защищает интересы бизнесменов. Фомин защищал Луценко еще во времена Януковича.

Напомним, речь шла о незаконном оформлении водителя Луценко в МВД, содействие ему в выделении квартиры и растрате бюджетных средств на празднование Дня милиции. Защитник Луценко Фомин тогда активно комментировал дело.

Очень много людей, должностных лиц в Украине были обязаны не допустить того, что произошло с Юрием Луценко. Это прокуроры, которые расследовали это дело, это судьи, которые выносили неправосудные решения в отношении Луценко,

– сказал ранее Фомин.

Команда адвокатского бюро имени Фомина представляет интересы компании Кауфмана и Грановского с начала этого уголовного дела. Люди Фомина неоднократно защищали в судах лично Бориса Кауфмана. Например, по искам о возмещении ущерба "Платинум-Банка" интересы Кауфмана отстаивала партнерша Адвокатского объединения "Фомин и партнеры" Лариса Паламар и их юрист Яна Богданова.

Параллельно бюро продолжает защищать и Генпрокурора Юрия Луценко. Партнерша адвокатского объединения Юлия Степаненко представляет Луценко в судах по защите чести и достоинства.



Юрий Луценко

То есть среди клиентов адвокатского бизнеса Фомина и фигуранты Антикоррупционного бюро, и семья Генпрокурора, с которым Фомин, к тому же, дружит. Не помогают ли вдруг одни клиенты другим? Сам Фомин убеждает, что не использует дружеские отношения с Луценко в своих интересах.

В 2018 году детективы НАБУ добились, чтобы на время расследования одесский аэропорт передали в управление государству. А именно агентству АРМА. Полученную от управления прибыль АРМА должна была бы перечислить в госбюджет, но до этого дело не дошло.

Сейчас Международный аэропорт Одессы не является в управлении АРМА, Такое решением было отменено, поэтому, АРМА не управляет этим арестованным имуществом,

– сообщила юридическая советница Екатерина Рыженко.

Решение судьи о передаче аэропорта в управление государству продержалось аж месяц. Затем его остановил другой судья. А дальше началась кампания по наказанию тех судей, которые осмелились передать аэродром в управление государству. Личное участие в организации наказания взял экс-защитник и товарищ генпрокурора Луценко.

Игорь Фомин сам накатал Генпрокурору заявление о преступлении судьи, который передал одесский аэродром в управление государству. И ГПУ это заявление не проигнорировала, а быстренько открыла производство против судьи.

О том, кто поспособствовал приватизации одесского аэропорта – смотрите в выпуске.