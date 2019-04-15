Як оточення Луценка допомогло олігархам зберегти незаконний бізнес

Одеський аеропорт є одним з чотирьох найбільших летовищ України. Управління ним – це прибутковий бізнес, адже лише за минулі шість років він приніс понад 250 мільйонів гривень чистого прибутку. Проте одеський бюджет не може претендувати на всю суму, бо у комунальній власності перебуває лише чверть прав на аеропорт.

Ще у 2011 році депутати Одеської міськради віддали аеропорт у спільне управління. Відтак одеська влада отримала право лише на 25% прибутку, а приватна фірма Бориса Кауфмана та Олександра Грановського отримала 75% прав у спільній компанії.

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До слова, одеські депутати обирали свого партнера, звісно, без конкурсу. Відтак левова частка депутатів, що представляли "Партію регіонів" проголосували за те, аби права на одеське летовище мали бізнесмени. Наразі цю оборудку розслідують детективи НАБУ, проте важливим є те, що інтереси компанії Кауфмана та Грановського захищає оточення Генпрокурора Юрія Луценка.



Борис Кауфман та Олександр Грановський

Отже, колишній адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін, а віднедавна ще й член Вищої ради правосуддя, обраний від прокуратури, захищає інтереси бізнесменів. Фомін захищав Луценка ще за часів Януковича.

Нагадаємо, йшлося про незаконне оформлення водія Луценка у МВС, сприяння йому у виділенні квартири й розтрату бюджетних коштів на святкування Дня міліції. Захисник Луценка Фомін Захисник Луценка Фомін тоді активно коментував справу.

Дуже багато людей, посадових осіб в Україні були зобов'язані не допустити того, що відбулося з Юрієм Луценком. Це прокурори які розслідували цю справу, це судді, які виносили неправосудні рішення стосовно Луценка,

– сказав раніше Фомін.

Команда адвокатського бюро імені Фоміна представляє інтереси компанії Кауфмана та Грановського з початку цієї кримінальної справи. Люди Фоміна неодноразово захищали у судах особисто Бориса Кауфмана. Наприклад, за позовами про відшкодування збитків "Платинум-Банку" інтереси Кауфмана відстоювала партнерка Адвокатського об'єднання "Фомін і партнери" Лариса Паламар та їхня юристка Яна Богданова.

Паралельно бюро продовжує захищати й Генпрокурора Юрія Луценка. Партнерка адвокатського об'єднання Юлія Степаненко представляє Луценка у судах по захисту честі та гідності.



Юрій Луценко

Тобто серед клієнтів адвокатського бізнесу Фоміна і фігуранти Антикорупційного бюро, і родина Генпрокурора, з яким Фомін, до того ж, товаришує. Чи не допомагають раптом одні клієнти іншим? Сам Фомін переконує, що не використовує дружні стосунки з Луценком у своїх інтересах.

У 2018 році детективи НАБУ домоглись, щоб на час розслідування одеський аеропорт передали в управління державі. А саме агентству АРМА. Отриманий від управління прибуток АРМА мала б перерахувати в держбюджет, але до цього справа не дійшла.

Наразі Міжнародний аеропорт Одеси не є в управлінні АРМА, Таке рішенням було скасовано, тож, АРМА не управляє цим арештованим майном,

– повідомила юридична радниця Катерина Риженко.

Рішення судді про передачу аеропорту в управління державі протрималося аж місяць. Потім його зупинив інший суддя. А далі розпочалася кампанія із покарання тих суддів, котрі наважилися передати летовище в управління державі. Особисту участь в організації покарання узяв екс-захисник і товариш генпрокурора Луценка.

Ігор Фомін сам накатав Генпрокурору заяву про злочин судді, який передав одеське летовище в управління державі. І ГПУ цю заяву не проігнорувала, а швиденько відкрила проти судді провадження.

Про те, хто посприяв приватизації одеського летовища – дивіться у випуску.