Как отмечать Пасху 2020: наставления от ПЦУ
В этом году украинцы будут отмечать Пасху не как обычно, а в условиях карантина. В частности, не смогут освятить паску в церкви и принять непосредственное участие в Пасхальных богослужениях. В Православной Церкви Украины (ПЦУ) обнародовали практические наставления, как следует отмечать Пасху 2020.
Как подчеркнули в ПЦУ, карантин не отменяет Пасху, не делает этот день менее значительным в нашей жизни, однако он вносит определенные коррективы в его праздновании.
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Практические наставления ПЦУ относительно празднования Пасхи 2020
- Впервые в храмах будут проходить пасхальные богослужения при отсутствии верующих. Зато все желающие смогут приобщиться к общей молитве благодаря онлайн-трансляциям.
В ПЦУ отмечают, когда Вы будете смотреть трансляцию богослужения, стоит принять во внимание, что находитесь словно в храме. То есть, службу следует слушать внимательно, а молитву следует читать перед иконой. Вместе с тем нужно соблюдать обычные правила участия в церковном богослужении.
- Пасхальные блюда также не будут совместно, как это было всегда, быть освящен в храме и на прихрамовой территории, чтобы не создавать массовые скопления людей. Только в малых населенных пунктах, селах и поселках городского типа, является возможным освящение пасхальных корзин возле мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе. Правда, во время освящения следует соблюдения "социальной дистанции".
По условиям карантина Церковь позволяет заблаговременное освящение блюд в местах их производства и продажи. Если же вам не удалось приобрести уже освященное пасхальное блюдо, то можно его самостоятельно окропить освященной водой. Сделать это стоит в день праздника после прочтения соответствующих молитв.
- ПЦУ также просит позаботиться о том, чтобы на Пасху Ваши родственники старшего возраста имели дома освященные блюда и паски. А если есть возможность, Церковь призывает помочь нуждающимся не остаться без пасхальной трапезы. С этой целью Вы можете присоединиться к различным социальным инициативам.
- В этом году Плащаницу все же выносить будут. Однако чествования пройдут без лобызаний. Обносить Плащаницу вокруг храма смогут только участники служб и с соблюдением "социальной дистанции".
По словам ПЦУ, такие меры не мешают посвятить Страстную пятницу, день воспоминания распятия Иисуса Христа, усиленному посту и молитве. Также стоит помолиться дома за усопших ближних в поминальные дни после Пасхи.
- Священнослужители обязательно будут вместе с верующими посещать кладбища, однако позже – совершение заупокойных молитв переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года).
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Наставления ПЦУ о праздновании Пасхи 2020
Пусть в эти особые предпасхальные дни каждый из вас не только во времени, но и душой приблизится к Воскресшему Христу. И хотя в этом году мы встречаем праздник несколько по-другому, и все же поделемся в это воскресенье друг с другом радостью о том, что Христос Воскрес из мертвых! Пасха обязательно состоится и наполнит наши души добром и любовью,
– подытожили в Православной Церкви Украины.
Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала
Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 764 человека, 108 человек умерли. Зато 97 пациентов выздоровели.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев и с 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- 17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала
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