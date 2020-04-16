Как отмечать Пасху 2020: наставления от ПЦУ

В этом году украинцы будут отмечать Пасху не как обычно, а в условиях карантина. В частности, не смогут освятить паску в церкви и принять непосредственное участие в Пасхальных богослужениях. В Православной Церкви Украины (ПЦУ) обнародовали практические наставления, как следует отмечать Пасху 2020.

Как подчеркнули в ПЦУ, карантин не отменяет Пасху, не делает этот день менее значительным в нашей жизни, однако он вносит определенные коррективы в его праздновании.

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Практические наставления ПЦУ относительно празднования Пасхи 2020

Впервые в храмах будут проходить пасхальные богослужения при отсутствии верующих. Зато все желающие смогут приобщиться к общей молитве благодаря онлайн-трансляциям.

В ПЦУ отмечают, когда Вы будете смотреть трансляцию богослужения, стоит принять во внимание, что находитесь словно в храме. То есть, службу следует слушать внимательно, а молитву следует читать перед иконой. Вместе с тем нужно соблюдать обычные правила участия в церковном богослужении.

Пасхальные блюда также не будут совместно, как это было всегда, быть освящен в храме и на прихрамовой территории, чтобы не создавать массовые скопления людей. Только в малых населенных пунктах, селах и поселках городского типа, является возможным освящение пасхальных корзин возле мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе. Правда, во время освящения следует соблюдения "социальной дистанции".

По условиям карантина Церковь позволяет заблаговременное освящение блюд в местах их производства и продажи. Если же вам не удалось приобрести уже освященное пасхальное блюдо, то можно его самостоятельно окропить освященной водой. Сделать это стоит в день праздника после прочтения соответствующих молитв.

ПЦУ также просит позаботиться о том, чтобы на Пасху Ваши родственники старшего возраста имели дома освященные блюда и паски . А если есть возможность, Церковь призывает помочь нуждающимся не остаться без пасхальной трапезы. С этой целью Вы можете присоединиться к различным социальным инициативам.

. А если есть возможность, Церковь призывает помочь нуждающимся не остаться без пасхальной трапезы. С этой целью Вы можете присоединиться к различным социальным инициативам. В этом году Плащаницу все же выносить будут . Однако чествования пройдут без лобызаний. Обносить Плащаницу вокруг храма смогут только участники служб и с соблюдением "социальной дистанции".

По словам ПЦУ, такие меры не мешают посвятить Страстную пятницу, день воспоминания распятия Иисуса Христа, усиленному посту и молитве . Также стоит помолиться дома за усопших ближних в поминальные дни после Пасхи.

. Однако чествования пройдут без лобызаний. Обносить Плащаницу вокруг храма смогут только участники служб и с соблюдением "социальной дистанции". По словам ПЦУ, такие меры не мешают посвятить Страстную пятницу, день воспоминания распятия Иисуса Христа, . Также стоит помолиться дома за усопших ближних в поминальные дни после Пасхи. Священнослужители обязательно будут вместе с верующими посещать кладбища, однако позже – совершение заупокойных молитв переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года).



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Наставления ПЦУ о праздновании Пасхи 2020

Пусть в эти особые предпасхальные дни каждый из вас не только во времени, но и душой приблизится к Воскресшему Христу. И хотя в этом году мы встречаем праздник несколько по-другому, и все же поделемся в это воскресенье друг с другом радостью о том, что Христос Воскрес из мертвых! Пасха обязательно состоится и наполнит наши души добром и любовью,

– подытожили в Православной Церкви Украины.



Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 764 человека, 108 человек умерли. Зато 97 пациентов выздоровели.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев и с 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.



Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала