00:10
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Как отмечать Пасху 2020: наставления от ПЦУ

      - Читати новину українською
      Как отмечать Пасху 2020 в условиях карантина: ПЦУ обнародовала наставления / 24 канал

      В этом году украинцы будут отмечать Пасху не как обычно, а в условиях карантина. В частности, не смогут освятить паску в церкви и принять непосредственное участие в Пасхальных богослужениях. В Православной Церкви Украины (ПЦУ) обнародовали практические наставления, как следует отмечать Пасху 2020.

      Как подчеркнули в ПЦУ, карантин не отменяет Пасху, не делает этот день менее значительным в нашей жизни, однако он вносит определенные коррективы в его праздновании.

      ​Советуем ознакомиться Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда

      Практические наставления ПЦУ относительно празднования Пасхи 2020

      • Впервые в храмах будут проходить пасхальные богослужения при отсутствии верующих. Зато все желающие смогут приобщиться к общей молитве благодаря онлайн-трансляциям.

      В ПЦУ отмечают, когда Вы будете смотреть трансляцию богослужения, стоит принять во внимание, что находитесь словно в храме. То есть, службу следует слушать внимательно, а молитву следует читать перед иконой. Вместе с тем нужно соблюдать обычные правила участия в церковном богослужении.

      • Пасхальные блюда также не будут совместно, как это было всегда, быть освящен в храме и на прихрамовой территории, чтобы не создавать массовые скопления людей. Только в малых населенных пунктах, селах и поселках городского типа, является возможным освящение пасхальных корзин возле мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе. Правда, во время освящения следует соблюдения "социальной дистанции".

      По условиям карантина Церковь позволяет заблаговременное освящение блюд в местах их производства и продажи. Если же вам не удалось приобрести уже освященное пасхальное блюдо, то можно его самостоятельно окропить освященной водой. Сделать это стоит в день праздника после прочтения соответствующих молитв.

      • ПЦУ также просит позаботиться о том, чтобы на Пасху Ваши родственники старшего возраста имели дома освященные блюда и паски. А если есть возможность, Церковь призывает помочь нуждающимся не остаться без пасхальной трапезы. С этой целью Вы можете присоединиться к различным социальным инициативам.
      • В этом году Плащаницу все же выносить будут. Однако чествования пройдут без лобызаний. Обносить Плащаницу вокруг храма смогут только участники служб и с соблюдением "социальной дистанции".
        По словам ПЦУ, такие меры не мешают посвятить Страстную пятницу, день воспоминания распятия Иисуса Христа, усиленному посту и молитве. Также стоит помолиться дома за усопших ближних в поминальные дни после Пасхи.
      • Священнослужители обязательно будут вместе с верующими посещать кладбища, однако позже – совершение заупокойных молитв переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года).


      ​К теме Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

       

      Наставления ПЦУ о праздновании Пасхи 2020

      Пусть в эти особые предпасхальные дни каждый из вас не только во времени, но и душой приблизится к Воскресшему Христу. И хотя в этом году мы встречаем праздник несколько по-другому, и все же поделемся в это воскресенье друг с другом радостью о том, что Христос Воскрес из мертвых! Пасха обязательно состоится и наполнит наши души добром и любовью,
      – подытожили в Православной Церкви Украины.


      Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине коронавирусом заболели 3 764 человека, 108 человек умерли. Зато 97 пациентов выздоровели.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев и с 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • 17 марта Верховная Рада усилила уголовную и административную ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двум; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.


      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Православная церковь Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Религия Пасха Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      15 апреля , 21:47 Взрыв возле больницы во Львове: погиб участник АТО – фото
      Новини України 3556
      15 апреля , 17:46 Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе: какие автомобильные пункты будут работать
      Новини України 9687
      15 апреля , 19:00 Смертельное молчание Китая: когда на самом деле все началось
      Блоги 3325
      15 апреля , 17:44 Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
      Food and Drinks 37319
      15 апреля , 18:33 Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог травы: инфографика
      Новини України 8024
      15 апреля , 17:10 Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
      Здорове життя 26771
      15 апреля , 20:30 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      Новини нерухомості 6118
      15 апреля , 21:00 Китай должен компенсировать вред, нанесенный коронавирусом, – отчет Henry Jackson Society
      Блоги 4273
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      15 апреля , 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
      Анастасія Лукашевська
      15 апреля , 19:40 Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии
      Світлана Попова