Як відзначати Великдень 2020: настанови від ПЦУ

Цьогоріч українці відзначатимуть Великдень не як зазвичай, а в умовах карантину. Зокрема, не зможуть освятити паску в церкві та взяти безпосередню участь у Великодніх богослужіннях. У Православній Церкві України (ПЦУ) оприлюднили практичні настанови, як слід відзначати Великдень 2020.

Як підкреслили у ПЦУ, карантин не скасовує Великдень, не робить цей день менш значним у нашому житті, проте він вносить певні корективи у його відзначення.

​Радимо ознайомитися Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви

Практичні настанови ПЦУ щодо святкування Великодня 2020

Вперше у храмах відбуватимуться Великодні богослужіння за відсутності вірян. Натомість усі охочі зможуть долучитися до спільної молитви завдяки онлайн-трансляціям.

У ПЦУ наголошують, коли Ви дивитиметеся трансляцію богослужіння, варто взяти до уваги, що перебуваєте наче у храмі. Тобто, службу слід слухати уважно, а молитву варто читати перед іконою. Водночас треба дотримуватись звичайних правил участі у церковному богослужінні.

Великодні страви також не будуть спільно, як це було завжди, освячуватись у храмах та на прихрамовій території, аби не створювати масові скупчення людей. Лише у малих населених пунктах, селах та селищах міського типу, є можливим освячення великодніх кошиків біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї. Щоправда, під час освячення слід дотриманням "соціальної дистанції".

За умов карантину Церква дозволяє завчасне освячення страв у місцях їхнього виробництва та продажу. Якщо ж Вам не вдалося придбати вже освячену великодню страву, то можна її самостійно окропити освяченою водою. Зробити це варто у день свята після прочитання відповідних молитов.

ПЦУ також просить подбати про те, щоб на Великдень Ваші родичі старшого віку мали вдома освячені страви та паски. А якщо маєте можливість, Церква закликає допомогти нужденним не залишитись без великодньої трапези. З цією метою Ви можете долучитися до різних соціальних ініціатив.

Цього року Плащаницю все ж виноситимуть. Однак вшанування відбуватимуться без цілувань. Обносити Плащаницю навколо храму зможуть лише учасники служб і з дотриманням "соціальної дистанції".

За словами ПЦУ, але такі заходи не заважають присвятити Страсну п’ятницю, день згадки розп’яття Ісуса Христа, посиленому постові та молитві. Також варто помолитися вдома за спочилих ближніх у поминальні дні після Великодня.

Священнослужителі обов’язково будуть разом із вірянами відвідувати кладовища, однак пізніше – звершення заупокійних молитов переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року).

​До теми Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

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Настанови ПЦУ щодо відзначення Великодня 2020

Нехай у ці особливі передпасхальні дні кожен із вас не лише у часі, але й душею наблизиться до Воскреслого Христа. І хоч цього року ми зустрічаємо свято дещо по-іншому, та все ж поділімося у цю неділю одне з одним великою радістю про те, що Христос Воскрес із мертвих! Великдень обов’язково відбудеться та наповнить наші душі добром та любов’ю,

– підсумували у Православній Церкві України.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 15 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 764 особи, 108 людей померли. Натомість 97 пацієнтів одужали.

Натомість 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину : штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.



Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу