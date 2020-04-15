Як відзначати Великдень 2020: настанови від ПЦУ
Цьогоріч українці відзначатимуть Великдень не як зазвичай, а в умовах карантину. Зокрема, не зможуть освятити паску в церкві та взяти безпосередню участь у Великодніх богослужіннях. У Православній Церкві України (ПЦУ) оприлюднили практичні настанови, як слід відзначати Великдень 2020.
Як підкреслили у ПЦУ, карантин не скасовує Великдень, не робить цей день менш значним у нашому житті, проте він вносить певні корективи у його відзначення.
Радимо ознайомитися Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
Практичні настанови ПЦУ щодо святкування Великодня 2020
- Вперше у храмах відбуватимуться Великодні богослужіння за відсутності вірян. Натомість усі охочі зможуть долучитися до спільної молитви завдяки онлайн-трансляціям.
У ПЦУ наголошують, коли Ви дивитиметеся трансляцію богослужіння, варто взяти до уваги, що перебуваєте наче у храмі. Тобто, службу слід слухати уважно, а молитву варто читати перед іконою. Водночас треба дотримуватись звичайних правил участі у церковному богослужінні.
- Великодні страви також не будуть спільно, як це було завжди, освячуватись у храмах та на прихрамовій території, аби не створювати масові скупчення людей. Лише у малих населених пунктах, селах та селищах міського типу, є можливим освячення великодніх кошиків біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї. Щоправда, під час освячення слід дотриманням "соціальної дистанції".
За умов карантину Церква дозволяє завчасне освячення страв у місцях їхнього виробництва та продажу. Якщо ж Вам не вдалося придбати вже освячену великодню страву, то можна її самостійно окропити освяченою водою. Зробити це варто у день свята після прочитання відповідних молитов.
- ПЦУ також просить подбати про те, щоб на Великдень Ваші родичі старшого віку мали вдома освячені страви та паски. А якщо маєте можливість, Церква закликає допомогти нужденним не залишитись без великодньої трапези. З цією метою Ви можете долучитися до різних соціальних ініціатив.
- Цього року Плащаницю все ж виноситимуть. Однак вшанування відбуватимуться без цілувань. Обносити Плащаницю навколо храму зможуть лише учасники служб і з дотриманням "соціальної дистанції".
- За словами ПЦУ, але такі заходи не заважають присвятити Страсну п’ятницю, день згадки розп’яття Ісуса Христа, посиленому постові та молитві. Також варто помолитися вдома за спочилих ближніх у поминальні дні після Великодня.
- Священнослужителі обов’язково будуть разом із вірянами відвідувати кладовища, однак пізніше – звершення заупокійних молитов переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року).
До теми Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися
Настанови ПЦУ щодо відзначення Великодня 2020
Нехай у ці особливі передпасхальні дні кожен із вас не лише у часі, але й душею наблизиться до Воскреслого Христа. І хоч цього року ми зустрічаємо свято дещо по-іншому, та все ж поділімося у цю неділю одне з одним великою радістю про те, що Христос Воскрес із мертвих! Великдень обов’язково відбудеться та наповнить наші душі добром та любов’ю,
– підсумували у Православній Церкві України.
Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу
Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Згідно з даними МОЗ, станом на 15 квітня в Україні на коронавірус захворіли 3 764 особи, 108 людей померли. Натомість 97 пацієнтів одужали.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- 17 березня Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
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