Как отреагировали украинцы на зарплату Новосад в 36 тысяч гривен: видео

Министр образования и науки Украины Анна Новосад в одном из своих интервью заявила, что на нынешнюю зарплату в 36 тысяч гривен не смогла бы обеспечить собственного ребенка. Мы решили спросить украинцев, достаточна ли, по их мнению, такая зарплата для топ-чиновников, и какую зарплату они предлагают высокопоставленным госслужащим.

Заявление министра на самом деле вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Мнения по этому поводу также активно высказывают и сами чиновники.

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В частности, министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч гривен "неуважением к государству". А министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что хотя зарплата министров и выше средней в Украине, но все же она меньше, чем у некоторых других государственных предприятий.

Сама же министр Новосад заявила, что ее слова просто не правильно трактовали, а заработки украинцев в 4 тысяч гривен ее так же не устраивают.

Поэтому мы решили спросить самих украинцев, что они думают о зарплате министра в 36 тысяч гривен и сколько, по их мнению, должны зарабатывать украинские топ-чиновники.

Ответы смотрите в видео: