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      Як відреагували українці на зарплату Новосад у 36 тисяч гривень: відео

      2292 Читать новость на русском
      Реакція українців на зарплати чиновників / 24 канал

      Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад в одному зі своїх інтерв'ю заявила, що на теперішню заробітню плату в 36 тисяч гривень не змогла б забезпечити власну дитину. Ми вирішили запитати українців, чи достатньою, на їхню думку, є така зарплата для топ-чиновників і яку зарплату вони пропонують високопосадовцям.

      Заяви міністерки насправді викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах. Думки з цього приводу також активно висловлюють і самі високопосадовці.

      Читайте також: Кабмін опублікував зарплати всіх міністрів

      Зокрема, міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав зарплату міністрів у 16 тисяч гривень "неповагою до держави". А міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що хоча зарплати міністрів й вище від середньої в Україні, та все ж вона менша, ніж у деяких інших державних підприємств.

      Сама ж міністерка Новосад заявила, що її слова просто не правильно трактували, а заробітки українців у 4 тисяч гривень її так само не влаштовують.

      Тому ми вирішили запитати самих українців, що вони думають про зарплату міністра у 36 тисяч гривень та скільки, на їхню думку, мали б заробляти українські топ-чиновники.

      Відповіді дивіться у відео:

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Ганна Новосад Гроші Зарплата Верховна Рада
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