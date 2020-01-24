Як відреагували українці на зарплату Новосад у 36 тисяч гривень: відео

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад в одному зі своїх інтерв'ю заявила, що на теперішню заробітню плату в 36 тисяч гривень не змогла б забезпечити власну дитину. Ми вирішили запитати українців, чи достатньою, на їхню думку, є така зарплата для топ-чиновників і яку зарплату вони пропонують високопосадовцям.

Заяви міністерки насправді викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах. Думки з цього приводу також активно висловлюють і самі високопосадовці.

Читайте також: Кабмін опублікував зарплати всіх міністрів

Зокрема, міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав зарплату міністрів у 16 тисяч гривень "неповагою до держави". А міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що хоча зарплати міністрів й вище від середньої в Україні, та все ж вона менша, ніж у деяких інших державних підприємств.

Сама ж міністерка Новосад заявила, що її слова просто не правильно трактували, а заробітки українців у 4 тисяч гривень її так само не влаштовують.

Тому ми вирішили запитати самих українців, що вони думають про зарплату міністра у 36 тисяч гривень та скільки, на їхню думку, мали б заробляти українські топ-чиновники.

Відповіді дивіться у відео: