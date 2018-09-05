07:29
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 17°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как отреагируют прихожане на предоставление автокефалии Украинской церкви?

111 Читати новину українською
Московская церковь будет организовывать крестные походы на Киев?
Московская церковь будет организовывать крестные походы на Киев? / УНИАН

В связи с предоставлением Украинской единой поместной церкви автокефалии будут попытки со стороны московского патриархата организовать крестные ходы и будет нагнетаться ситуация. Но вряд ли это будет иметь желаемый для Кремля эффект.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

Читайте также: Пути назад нет, – митрополит Франции о предоставлении томоса украинской церкви

Как замечает политолог, прихожан московского патриархата можно условно разделить на несколько групп. Первая – те люди, которые действительно ориентированы на Россию, именно они являются двигателями панических апокалиптических заявлений о столкновениях и противостоянии за предоставление томоса Украинской церкви. Эти люди, как правило, активные участники всех крестных походов УПЦ МП.

Вторая группа прихожан московского патриархата – те, что ходят в церкви УПЦ МП, но выступают за Украинскую автокефальную церковь. Многие из них даже не говорят, что являются прихожанами УПЦ МП. Третья – за Украинскую церковь, но ходят в УПЦ МП, поскольку сейчас она является канонической церковью. Но они первые перейдут в Единую поместную церковь,
– уверен Александр Леонов.

Поэтому, по словам специалиста, хотя Россия руками УПЦ МП пытается расшатать ситуацию в Украине, апокалипсиса, которым они угрожают, не будет.

"Надо полагаться и на наши спецслужбы, которые себя хорошо зарекомендовали во время празднования 1030-летия крещения Руси. Были предостережения, что именно в эти дни могут быть попытки устроить столкновения между верующими, чтобы показать Вселенскому патриарху Варфоломею, что предоставление томоса приведет к столкновениям, хаосу и братоубийственной войне. Этого не произошло. Празднование крещения Руси было частью украинского домашнего задания, чтобы Константинополь принял положительное решение", – подчеркнул Леонов.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.

Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП УПЦ КП Единая поместная церковь РПЦ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
4 сентября, 22:42 Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
Хто на кого ставить перед виборами
4 сентября, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"
4 сентября, 20:01 Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
4 сентября, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Самоубийство подростков в Днепре: подробности с места событий
 31 августа , 14:51
Начали стрелять, ну я им "насыпал" – тут же успокоились: боец про ночь на Светлодарской дуге
 19 мая , 19:33
Тренер Янг Бойз оценил шансы своей команды пройти Динамо в Лиге чемпионов
 25 июля 2017 , 20:05
ЧМ-2018: почему болельщик был арестован прямо на стадионе Санкт-Петербурга
 24 июня , 09:29
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук