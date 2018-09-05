Как отреагируют прихожане на предоставление автокефалии Украинской церкви?

В связи с предоставлением Украинской единой поместной церкви автокефалии будут попытки со стороны московского патриархата организовать крестные ходы и будет нагнетаться ситуация. Но вряд ли это будет иметь желаемый для Кремля эффект.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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Как замечает политолог, прихожан московского патриархата можно условно разделить на несколько групп. Первая – те люди, которые действительно ориентированы на Россию, именно они являются двигателями панических апокалиптических заявлений о столкновениях и противостоянии за предоставление томоса Украинской церкви. Эти люди, как правило, активные участники всех крестных походов УПЦ МП.

Вторая группа прихожан московского патриархата – те, что ходят в церкви УПЦ МП, но выступают за Украинскую автокефальную церковь. Многие из них даже не говорят, что являются прихожанами УПЦ МП. Третья – за Украинскую церковь, но ходят в УПЦ МП, поскольку сейчас она является канонической церковью. Но они первые перейдут в Единую поместную церковь,

– уверен Александр Леонов.

Поэтому, по словам специалиста, хотя Россия руками УПЦ МП пытается расшатать ситуацию в Украине, апокалипсиса, которым они угрожают, не будет.

"Надо полагаться и на наши спецслужбы, которые себя хорошо зарекомендовали во время празднования 1030-летия крещения Руси. Были предостережения, что именно в эти дни могут быть попытки устроить столкновения между верующими, чтобы показать Вселенскому патриарху Варфоломею, что предоставление томоса приведет к столкновениям, хаосу и братоубийственной войне. Этого не произошло. Празднование крещения Руси было частью украинского домашнего задания, чтобы Константинополь принял положительное решение", – подчеркнул Леонов.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.