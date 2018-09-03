Пути назад нет, – митрополит Франции о предоставлении Томоса украинской церкви

У Вселенского патриархата уже нет пути назад в вопросе предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

Такое мнение высказал православный митрополит Франции Эммануил, который тоже участвует в принятии решения о предоставлении Киеву Томоса об автокефалии, передает The Washington Post.

Читайте также: Как будет предоставляться Томос украинской церкви: заявление Порошенко

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с иерархами церквей повторил, что решение Вселенского патриархата принято и мы не собираемся от него отступать. Поэтому мы будем следовать этому решению, мы занимаемся его реализацией,

– отметил митрополит Эммануил.

В то же время он добавил, что процесс выдачи Томоса об автокефалии православной церкви в Украине еще не завершен. "Томос, который является решением в вопросе, сейчас на финальной стадии имплементации. Но у нас еще есть работа, которую нужно завершить. Поэтому именно этим Вселенский патриархат сейчас и занимается", – заметил французский митрополит.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.



31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата. Через два дня, 2 сентября, на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.