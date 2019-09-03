Как подчиненный Луценко вмешивался в дело Калетника: закрытие дела "диктаторских законов"

Заместитель генпрокурора Сергей Кизь, который закрыл дело бывшего вице-спикера Игоря Калетника, пытался в него вмешаться еще с начала июля. Кизя назначили старшим группы прокуроров по этому делу 30 июля 2019 года, почти через месяц после назначения на должность замгенпрокурора.

Пока Юрий Луценко находился в отпуске, то постановление о назначении Кизя старшим группы прокуроров выдал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Об этом сообщили в программе "Наши деньги".

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Журналисты сообщили, что Кизь еще до назначения Сторожуком лично давал указание назначить его старшим группы прокуроров Алексею Донскому, который возглавлял отдел прокуроров и вел дело Калетника, который руководил заседанием Верховной Рады 16 января 2014 года и был фигурантом дела "диктаторских законов 16 января".

Кизем было поставлено незаконное указание подготовить постановление об изменении группы прокуроров. Мной и моим прокурором было отказано ему в исполнении этого указания. Но вскоре это постановление я не знаю, кем оно подготовлено, но появилось,

– рассказал Алексей Донской.

Донской рассказал, что на совещании в июле Кизь выражал особую заинтересованность Калетником, когда еще не был старшим группы прокуроров по этому делу.

"В этом производстве много подозреваемых. Но, с учетом содержания этого совещания и событий вокруг нее, я понимаю, что больше всего интересует лицо Калетника", – добавил Алексей Донской.

Алексей Донской

Также о заинтересованности Кизя подозреваемым Калетником рассказал Андрей Радионов – начальник следственного отдела ГПУ, который расследует это дело.

Когда оттуда (от прокуроров – ред.) звонили сюда, то спрашивали: “А где Калетник?". Не спрашивали о других фигурантах, а спрашивали именно об одном из фигурантов, именно Калетнике,

– пояснил Радионов.

Радионов считает, что Кизя незаконно включили в это уголовное производство и назначили старшим прокурором. По его словам, есть лишь несколько оснований, чтобы менять группу прокуроров: увольнение или болезнь прокурора и неэффективное расследование. Но вывода о неэффективности расследования не было.

Сам Кизь, на вопрос, зачем ему нужно было становиться старшим прокурором по делу Игоря Калетника, ответил: "Для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства. Сам факт того, что я стал старшим в группе прокуроров – это для того, чтобы ознакомиться с материалами".



Игорь Калетник

Вместе с тем, Донской и Радионов утверждают, что Кизь закрыл производство, так и не ознакомившись с материалами. Журналисты отмечают, что повышенный интерес к делу Калетника Кизь начал проявлять почти сразу после назначения заместителем генпрокурора – 3 июля.

Кто такой Сергей Кизь?

Сергей Кизь – это новый заместитель Генерального прокурора. Луценко назначил его уже при президенте Владимире Зеленском. И Кизь сразу стал очень серьезной фигурой. И не только в деле окружения Порошенко.