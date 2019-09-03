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      Как подчиненный Луценко вмешивался в дело Калетника: закрытие дела "диктаторских законов"

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      Сергей Кизь
      Сергей Кизь / 5.ua

      Заместитель генпрокурора Сергей Кизь, который закрыл дело бывшего вице-спикера Игоря Калетника, пытался в него вмешаться еще с начала июля. Кизя назначили старшим группы прокуроров по этому делу 30 июля 2019 года, почти через месяц после назначения на должность замгенпрокурора.

      Пока Юрий Луценко находился в отпуске, то постановление о назначении Кизя старшим группы прокуроров выдал первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. Об этом сообщили в программе "Наши деньги".

      Читайте также: Сергей Кизь: к каким скандальным делам причастен новый заместитель Генпрокурора

      Журналисты сообщили, что Кизь еще до назначения Сторожуком лично давал указание назначить его старшим группы прокуроров Алексею Донскому, который возглавлял отдел прокуроров и вел дело Калетника, который руководил заседанием Верховной Рады 16 января 2014 года и был фигурантом дела "диктаторских законов 16 января".

      Кизем было поставлено незаконное указание подготовить постановление об изменении группы прокуроров. Мной и моим прокурором было отказано ему в исполнении этого указания. Но вскоре это постановление я не знаю, кем оно подготовлено, но появилось,
      – рассказал Алексей Донской.

      Донской рассказал, что на совещании в июле Кизь выражал особую заинтересованность Калетником, когда еще не был старшим группы прокуроров по этому делу.

      "В этом производстве много подозреваемых. Но, с учетом содержания этого совещания и событий вокруг нее, я понимаю, что больше всего интересует лицо Калетника", – добавил Алексей Донской.

      Олексій Донський

      Алексей Донской

      Также о заинтересованности Кизя подозреваемым Калетником рассказал Андрей Радионов – начальник следственного отдела ГПУ, который расследует это дело.

      Когда оттуда (от прокуроров ред.) звонили сюда, то спрашивали: “А где Калетник?". Не спрашивали о других фигурантах, а спрашивали именно об одном из фигурантов, именно Калетнике,
      – пояснил Радионов.

      Радионов считает, что Кизя незаконно включили в это уголовное производство и назначили старшим прокурором. По его словам, есть лишь несколько оснований, чтобы менять группу прокуроров: увольнение или болезнь прокурора и неэффективное расследование. Но вывода о неэффективности расследования не было.

      Сам Кизь, на вопрос, зачем ему нужно было становиться старшим прокурором по делу Игоря Калетника, ответил: "Для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства. Сам факт того, что я стал старшим в группе прокуроров – это для того, чтобы ознакомиться с материалами".

      Ігор Калєтнік
      Игорь Калетник

      Вместе с тем, Донской и Радионов утверждают, что Кизь закрыл производство, так и не ознакомившись с материалами. Журналисты отмечают, что повышенный интерес к делу Калетника Кизь начал проявлять почти сразу после назначения заместителем генпрокурора – 3 июля.

      Кто такой Сергей Кизь?
      Сергей Кизь – это новый заместитель Генерального прокурора. Луценко назначил его уже при президенте Владимире Зеленском. И Кизь сразу стал очень серьезной фигурой. И не только в деле окружения Порошенко.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования ГПУ Юрий Луценко
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