Як підлеглий Луценка втручався у справу Калєтніка: закриття справи "диктаторських законів"

Заступник генпрокурора Сергій Кізь, який закрив справу колишнього віце-спікера Ігоря Калєтніка, намагався у неї втрутитися ще з початку липня. Кізя призначили старшим групи прокурорів у цій справі 30 липня 2019 року, майже через місяць після призначення на посаду заступник генпрокурора.

Поки Юрій Луценко перебував у відпустці, то постанову про призначення Кізя старшим групи прокурорів видав перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Про це повідомили у програмі "Наші гроші".

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Журналісти повідомили, що Кізь ще до призначення Сторожуком особисто давав вказівку призначити його старшим групи прокурорів Олексію Донському, який очолював відділ прокурорів та вів справу Калєтніка, який керував засіданням Верховної Ради 16 січня 2014 року і був фігурантом справи "диктаторських законів 16 січня".

Кізем була поставлена незаконна вказівка підготувати постанову про зміну групи прокурорів. Мною і моїм прокурором було відмовлено йому у виконанні цієї вказівки. Але невдовзі ця постанова я не знаю, ким вона підготовлена, але з'явилась,

– розповів Олексій Донський.

Донський розповів, що на нараді в липні Кізь виказував особливу зацікавленість Калєтником, коли ще не був старшим групи прокурорів у цій справі.

"В цьому провадженні багато підозрюваних. Але, з урахуванням змісту цієї наради і подій навколо неї, я розумію, що найбільше цікавить особа Калєтніка", – додав Олексій Донський.



Олексій Донський

Також про зацікавленість Кізя підозрюваним Калєтніком розповів Андрій Радіонов – начальник слідчого відділу ГПУ, який розслідує цю справу.

Коли звідти (від прокурорів - ред.) телефонували сюди, то питали: “А де Калєтнік?”. Не питали про інших фігурантів, а питали саме про одного з фігурантів, саме Калєтніка,

– пояснив Радіонов.

Радіонов вважає, що Кізя незаконно включили у це кримінальне провадження і призначили старшим прокурором. За його словами, є лише декілька підстав, щоб змінювати групу прокурорів: звільнення або хвороба прокурора і неефективне розслідування. Але висновку про неефективність розслідування не було.

Сам Кізь, на питання, навіщо йому потрібно було ставати старшим прокурором у справі Ігоря Калєтніка, відповів: "Для того, щоб ознайомитися із матеріалами кримінального провадження. Сам факт того, що я став старшим у групі прокурорів - це для того, щоб ознайомитися з матеріалами".



Ігор Калєтнік

Водночас, Донський і Радіонов стверджують, що Кізь закрив провадження, так і не ознайомившись із матеріалами. Журналісти відзначають, що підвищений інтерес до справи Калєтніка Кізь почав проявляти майже одразу після призначення заступником генпрокурора – 3 липня.

Хто такий Сергій Кізь?Сергій Кізь – це новий заступник Генерального прокурора. Луценко призначив його вже за президента Володимира Зеленського. І Кізь одразу став дуже серйозною фігурою. І не лише у справі оточення Порошенка.