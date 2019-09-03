14:09
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Як підлеглий Луценка втручався у справу Калєтніка: закриття справи "диктаторських законів"

      1826 Читать новость на русском
      Сергій Кізь
      Сергій Кізь / 5.ua

      Заступник генпрокурора Сергій Кізь, який закрив справу колишнього віце-спікера Ігоря Калєтніка, намагався у неї втрутитися ще з початку липня. Кізя призначили старшим групи прокурорів у цій справі 30 липня 2019 року, майже через місяць після призначення на посаду заступник генпрокурора.

      Поки Юрій Луценко перебував у відпустці, то постанову про призначення Кізя старшим групи прокурорів видав перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук. Про це повідомили у програмі "Наші гроші".

      Читайте також: Сергій Кізь: до яких скандальних справ причетний новий заступник Генпрокурора

      Журналісти повідомили, що Кізь ще до призначення Сторожуком особисто давав вказівку призначити його старшим групи прокурорів Олексію Донському, який очолював відділ прокурорів та вів справу Калєтніка, який керував засіданням Верховної Ради 16 січня 2014 року і був фігурантом справи "диктаторських законів 16 січня".

      Кізем була поставлена незаконна вказівка підготувати постанову про зміну групи прокурорів. Мною і моїм прокурором було відмовлено йому у виконанні цієї вказівки. Але невдовзі ця постанова я не знаю, ким вона підготовлена, але з'явилась,
      – розповів Олексій Донський.

      Донський розповів, що на нараді в липні Кізь виказував особливу зацікавленість Калєтником, коли ще не був старшим групи прокурорів у цій справі.

      "В цьому провадженні багато підозрюваних. Але, з урахуванням змісту цієї наради і подій навколо неї, я розумію, що найбільше цікавить особа Калєтніка", – додав Олексій Донський.

      Олексій Донський
      Олексій Донський

      Також про зацікавленість Кізя підозрюваним Калєтніком розповів Андрій Радіонов – начальник слідчого відділу ГПУ, який розслідує цю справу.

      Коли звідти (від прокурорів - ред.) телефонували сюди, то питали: “А де Калєтнік?”. Не питали про інших фігурантів, а питали саме про одного з фігурантів, саме Калєтніка,
      – пояснив Радіонов.

      Радіонов вважає, що Кізя незаконно включили у це кримінальне провадження і призначили старшим прокурором. За його словами, є лише декілька підстав, щоб змінювати групу прокурорів: звільнення або хвороба прокурора і неефективне розслідування. Але висновку про неефективність розслідування не було.

      Сам Кізь, на питання, навіщо йому потрібно було ставати старшим прокурором у справі Ігоря Калєтніка, відповів: "Для того, щоб ознайомитися із матеріалами кримінального провадження. Сам факт того, що я став старшим у групі прокурорів - це для того, щоб ознайомитися з матеріалами".

      Ігор Калєтнік
      Ігор Калєтнік

      Водночас, Донський і Радіонов стверджують, що Кізь закрив провадження, так і не ознайомившись із матеріалами. Журналісти відзначають, що підвищений інтерес до справи Калєтніка Кізь почав проявляти майже одразу після призначення заступником генпрокурора – 3 липня.

      Хто такий Сергій Кізь?Сергій Кізь – це новий заступник Генерального прокурора. Луценко призначив його вже за президента Володимира Зеленського. І Кізь одразу став дуже серйозною фігурою. І не лише у справі оточення Порошенка.

      blog_ava
      Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      сьогодні
      7997
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Юрій Луценко ГПУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:54 Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      14222
      Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      Блог Медіа 3037
      Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      сьогодні , 11:55 Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      16240
      Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?
      сьогодні , 10:00 Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?
      Під обкладинкою 832
      Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      сьогодні , 09:53 Ураган "Доріан" руйнує Багами та наближається до Флориди: останні новини
      7994
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук