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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

      - Читати новину українською
      Аваков рассказал о контроле за режимом карантина / Getty Images

      Все украинцы, которые пересекли госграницу во время карантина, подписывали обязательства о самоизоляции. Прибывших полиция внесла в базу данных, чтобы контролировать соблюдение режима.

      Правоохранители будут следить за соблюдением самоизоляции украинцами. В частности, будут устраивать проверки и звонить. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Если, например, 200 тысяч человек не будут придерживаться режима самоизоляции, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей. Если общество будет понимать правила, а полиция будет контролировать только чрезвычайные случаи, то только так это будет работать,
      – рассказал Аваков.

      В случае игнорирования режима самоизоляции правоохранители обещают применять штрафные санкции или даже привлекать к уголовной ответственности.

      28 марта в Украину вернулись 16 тысяч граждан. Со времени закрытия государственных границ – свыше ста тысяч.

      Штрафи за недотримання карантину
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Полиция Коронавирус в Украине Арсен Аваков Министерство внутренних дел
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