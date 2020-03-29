Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

Все украинцы, которые пересекли госграницу во время карантина, подписывали обязательства о самоизоляции. Прибывших полиция внесла в базу данных, чтобы контролировать соблюдение режима.

Правоохранители будут следить за соблюдением самоизоляции украинцами. В частности, будут устраивать проверки и звонить. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Нацполиции.

К теме Кто заменит Авакова, если он заболеет коронавирусом

Если, например, 200 тысяч человек не будут придерживаться режима самоизоляции, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей. Если общество будет понимать правила, а полиция будет контролировать только чрезвычайные случаи, то только так это будет работать,

– рассказал Аваков.

В случае игнорирования режима самоизоляции правоохранители обещают применять штрафные санкции или даже привлекать к уголовной ответственности.

28 марта в Украину вернулись 16 тысяч граждан. Со времени закрытия государственных границ – свыше ста тысяч.



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала