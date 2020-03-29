Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

Усі українці, що перетнули держкордон під час карантину, підписували зобов'язання про самоізоляцію. Прибулих поліція внесла у бази даних, аби контролювати дотримання режиму.

Правоохоронці стежитимуть за дотриманням самоізоляції українцями. Зокрема, влаштовуватимуть перевірки та телефонуватимуть. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє пресслужба Нацполіції.

До теми Хто замінить Авакова, якщо він захворіє на коронавірус

Якщо, наприклад, 200 тисяч осіб не будуть дотримуватися режиму самоізоляції, то ніякої поліції на них не знайдемо, в нас немає стільки людей. Якщо суспільство буде розуміти правила, а поліція буде лише контролювати надзвичайні випадки, то тільки так це буде працювати,

– розповів Аваков.

У випадку ігнорування режиму самоізоляції правоохоронці обіцяють застосовувати штрафні санкції або навіть притягувати до кримінальної відповідальності.

За 28 березня в Україну повернулись 16 тисяч громадян. З часу закриття державних кордонів – понад сто тисяч.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу