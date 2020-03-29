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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону

      - Читать новость на русском
      Аваков розповів про контроль за режимом карантину / Getty Images

      Усі українці, що перетнули держкордон під час карантину, підписували зобов'язання про самоізоляцію. Прибулих поліція внесла у бази даних, аби контролювати дотримання режиму.

      Правоохоронці стежитимуть за дотриманням самоізоляції українцями. Зокрема, влаштовуватимуть перевірки та телефонуватимуть. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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      Якщо, наприклад, 200 тисяч осіб не будуть дотримуватися режиму самоізоляції, то ніякої поліції на них не знайдемо, в нас немає стільки людей. Якщо суспільство буде розуміти правила, а поліція буде лише контролювати надзвичайні випадки, то тільки так це буде працювати,
      – розповів Аваков.

      У випадку ігнорування режиму самоізоляції правоохоронці обіцяють застосовувати штрафні санкції або навіть притягувати до кримінальної відповідальності.

      За 28 березня в Україну повернулись 16 тисяч громадян. З часу закриття державних кордонів – понад сто тисяч.

      Штрафи за недотримання карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Поліція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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