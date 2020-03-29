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      В Україну за добу повернулися 16 тисяч громадян: яка ситуація на кордонах

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      Майже 6 тисяч осіб переходили кордон пішки / Гал-інфо

      В Україну в’їхали понад 16 тисяч громадян, а виїхали понад 5 тисяч іноземців 28 березня. На кордонах більше немає черг, кількість прибулих зменшилась удвічі.

      Понад три тисячі українців прилетіли з-за кордону у "Бориспіль". Вони прибули 21 чартерним та спеціальним авіарейсом, інформує Державна прикордонна служба.

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      Майже 6 тисяч людей прибули на пункти пропуску без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучали транспорт, який надала місцева влада та рятувальники.

      Кожного, хто перетнув український кордон, розпитували про стан здоров'я та провели температурний скринінг. Також тим, хто прибув в Україну, оформлювали інформативні згоди про самоізоляцію та надавали відповідні пам’ятки.

      Важливо! 27 березня 2020 року Україна повністю закрила державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. Тим українцям, які не встигли повернутись, слід звернутись до диппредставництв України за кордоном. Також є можливість повернутись пішки або власним автомобілем через пункти пропуску.
      Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що вже після закриття кордонів в Україну прибуло більше ста тисяч осіб – станом на 28 березня.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Евакуація українців Новини Борисполя Держприкордонслужба
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