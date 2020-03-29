В Украину за сутки вернулись 16 тысяч граждан: какова ситуация на границах

В Украину въехали более 16 тысяч граждан, а выехали более 5 тысяч иностранцев 28 марта. На границах больше нет очередей, количество прибывших уменьшилось вдвое.

Более трех тысяч украинцев прилетели из-за границы в "Борисполь". Они прибыли 21 чартерным и специальным авиарейсом, информирует Государственная пограничная служба.

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Почти 6 тысяч человек прибыли на пункты пропуска без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников привлекали транспорт, который предоставила местная власть и спасатели.

Каждого, кто пересек украинскую границу, расспрашивали о состоянии здоровья и провели температурный скрининг. Также тем, кто прибыл в Украину, оформляли информативные согласия о самоизоляции и предоставляли соответствующие памятки.

Важно! 27 марта 2020 года Украина полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки. Тем украинцам, которые не успели вернуться, следует обратиться в диппредставительства Украины за границей. Также есть возможность вернуться пешком или собственным автомобилем через пункты пропуска.



Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что уже после закрытия границ в Украину прибыло больше ста тысяч человек – по состоянию на 28 марта.