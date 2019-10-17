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      Как получить деньги, разоблачая коррупционеров: объяснение депутата Юрчишина

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      Разбогатеть теперь могут не только коррупционеры, но и те, кто их разоблачает. Ведь 17 октября народные депутаты приняли закон, согласно которому человек, разоблачивший коррупционную сделку, получит вознаграждение. Обличителем может быть любой, а вознаграждение составит 10% от суммы, которую украл чиновник.

      Детали законопроекта об обличителях коррупции рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в прямом эфире 24 канала.

      Важно! Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      По словам нардепа, это вполне реально, ведь такие законы работают уже во многих развитых странах, в частности США и Великобритании.

      Основная функция этого закона – это, прежде всего, защитить обличителей коррупции. Наши коллеги из ФБР говорили нам, что те люди, которые изнутри разоблачают коррупцию, являются очень важной частью антикоррупционной борьбы, поскольку именно они имеют доступ к информации,
      – отметил Юрчишин.

      Депутат рассказал уже известные случаи разоблачения коррупции. К примеру, он вспомнил работницу НАПК Анну Саламатину, которая рассказала, как их заставляли манипулировать проверками деклараций, и судью Ларису Гольник, которая восстала против попытки голоса суда давить на нее. Юрчишин добавил, что такие люди имели защиту – их нельзя было увольнять.

      гольник
      Лариса Гольник

      Нардеп отметил, что вознаграждение можно получить только тогда, когда будет раскрыто большое преступление, в котором государственному бюджету нанесен ущерб на сумму до 10 миллионов гривен.

      Почему сумма такая большая? "Это для того, чтобы люди, которые владеют свидетельством большой топ коррупции, начинали работать. Если говорить о тех схемах, которые обличал Bihus.Info относительно Укроборонпрома, то это разоблачение подпадает под этот закон. Сумма не может быть ниже, чтобы не завалить следственные органы большим количеством дел и иметь возможность протестировать этот механизм", – заявил Юрчишин.

      викривачі корупції, зконопроект, захист викривачів
      За разоблачение коррупции можно получить 10% от суммы / Фото 24 канала

      Юрчишин убедил, что с этим проблем точно не возникнет, ведь Украине необходимо справедливое решение. "Суд устанавливает справедливость, а не является органом наказания. Если бы нам были нужны быстрые решения, то стоит вернуться во времена "сталинских троек", когда вопрос решался за 15 минут", – сказал он.

      Нужно ли будет для этого ждать, вероятно, год или несколько – да, если будет сложно доказывать преступление. Все будет зависеть от базы собранной информации обличителем. Если она сразу указывает на преступника и дает правоохранителям основания сразу добиться наказания, то это будет быстро,
      – заверил нардеп.

      И добавил, что не относится к этому скептически, ведь сейчас дела такого уровня рассматривает специализированный Высший антикоррупционный суд, который показывает лучшую динамику.

      Актуально! Рада приняла законопроект о разоблачителях коррупции: детали

      "При любых условиях и независимо от суммы нужно обращаться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое еще с 2014 года за это отвечает", – сказал Юрчишин.

      Юрчишин ответил, что да. "Если в пределах своей профессиональной или общественной деятельности эти люди получили уникальную информацию, то да, вполне, они могут стать обличителем коррупции", – прокомментировал депутат.

      Что такое НАПК?
      Национальное агентство по предупреждению коррупции – это центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

      НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка электронной деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с обличителями коррупции.

      blog_ava
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Судьи Новости Украины Новости политики Законодательство Ярослав Юрчишин Деньги Коррупция
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