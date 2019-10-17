Как получить деньги, разоблачая коррупционеров: объяснение депутата Юрчишина

Разбогатеть теперь могут не только коррупционеры, но и те, кто их разоблачает. Ведь 17 октября народные депутаты приняли закон, согласно которому человек, разоблачивший коррупционную сделку, получит вознаграждение. Обличителем может быть любой, а вознаграждение составит 10% от суммы, которую украл чиновник.

Детали законопроекта об обличителях коррупции рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в прямом эфире 24 канала.

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Реально ли получить вознаграждение

По словам нардепа, это вполне реально, ведь такие законы работают уже во многих развитых странах, в частности США и Великобритании.

Основная функция этого закона – это, прежде всего, защитить обличителей коррупции. Наши коллеги из ФБР говорили нам, что те люди, которые изнутри разоблачают коррупцию, являются очень важной частью антикоррупционной борьбы, поскольку именно они имеют доступ к информации,

– отметил Юрчишин.

Депутат рассказал уже известные случаи разоблачения коррупции. К примеру, он вспомнил работницу НАПК Анну Саламатину, которая рассказала, как их заставляли манипулировать проверками деклараций, и судью Ларису Гольник, которая восстала против попытки голоса суда давить на нее. Юрчишин добавил, что такие люди имели защиту – их нельзя было увольнять.



Лариса Гольник

Какой она будет и почему именно такая сумма?

Нардеп отметил, что вознаграждение можно получить только тогда, когда будет раскрыто большое преступление, в котором государственному бюджету нанесен ущерб на сумму до 10 миллионов гривен.

Почему сумма такая большая? "Это для того, чтобы люди, которые владеют свидетельством большой топ коррупции, начинали работать. Если говорить о тех схемах, которые обличал Bihus.Info относительно Укроборонпрома, то это разоблачение подпадает под этот закон. Сумма не может быть ниже, чтобы не завалить следственные органы большим количеством дел и иметь возможность протестировать этот механизм", – заявил Юрчишин.



За разоблачение коррупции можно получить 10% от суммы / Фото 24 канала

Может ли возникнуть проблема с затягиванием решения?

Юрчишин убедил, что с этим проблем точно не возникнет, ведь Украине необходимо справедливое решение. "Суд устанавливает справедливость, а не является органом наказания. Если бы нам были нужны быстрые решения, то стоит вернуться во времена "сталинских троек", когда вопрос решался за 15 минут", – сказал он.

Нужно ли будет для этого ждать, вероятно, год или несколько – да, если будет сложно доказывать преступление. Все будет зависеть от базы собранной информации обличителем. Если она сразу указывает на преступника и дает правоохранителям основания сразу добиться наказания, то это будет быстро,

– заверил нардеп.

И добавил, что не относится к этому скептически, ведь сейчас дела такого уровня рассматривает специализированный Высший антикоррупционный суд, который показывает лучшую динамику.

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Куда обращаться тем, кто знает о коррупции

"При любых условиях и независимо от суммы нужно обращаться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое еще с 2014 года за это отвечает", – сказал Юрчишин.

Могут ли обычные украинцы стать обличителями коррупции

Юрчишин ответил, что да. "Если в пределах своей профессиональной или общественной деятельности эти люди получили уникальную информацию, то да, вполне, они могут стать обличителем коррупции", – прокомментировал депутат.

Что такое НАПК?

Национальное агентство по предупреждению коррупции – это центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.



НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка электронной деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с обличителями коррупции.