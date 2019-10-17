Як отримати гроші, викриваючи корупціонерів: пояснення депутата Юрчишина

Розбагатіти тепер можуть не тільки корупціонери, а й ті, хто їх викриває. Адже 17 жовтня народні депутати ухвалили закон, за яким людина, яка викрила корупційну оборудку, отримає винагороду. Викривачем може бути будь-хто, а винагорода складе 10 % від суми, яку вкрав чиновник.

Деталі законопроєкту про викривачів корупції розповів депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин у прямому ефірі 24 каналу.

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Чи реально отримати винагороду?

За словами нардепа, це цілком реально, адже такі закони працюють вже в багатьох розвинених країнах, зокрема США та Великій Британії.

Основна функція цього закону – це, перш за все, захистити викривачів корупції. Наші колеги з ФБР говорили нам, що ті люди, які зсередини викривають корупцію, є дуже важливою частиною антикорупційної боротьби, бо саме вони мають доступ до інформації,

– наголосив Юрчишин.

Депутат розповів вже відомі випадки викриття корупції. До прикладу, він згадав працівницю НАЗК Ганну Саламатіну, яка розповіла, як їх примушували маніпулювати перевірками декларацій, та суддю Ларису Гольник, яка повстала проти намагання голоси суду тиснути на неї. Юрчишин додав, що такі люди мали захист – їх не можна було звільняти.



Лариса Гольник

Якою вона буде та чому саме така сума?

Нардеп зазначив, що винагороду можна отримати лише тоді, коли буде викрито великий злочин, в якому державному бюджету завдано збитків на суму до 10 мільйонів гривень.

Чому сума така велика? "Це для того, щоб люди, які мають свідчення великої топ корупції, починали працювати. Якщо говорити про ті схеми, які викривав Bihus.Info стосовно Укроборонпрому, то це викриття підпадає під цей закон. Сума не може бути нижчою, аби не завалити слідчі органи великою кількістю справ і мати можливість відтестувати цей механізм", – заявив Юрчишин.



За викриття корупції можна отримати 10 % від суми/ Фото 24 каналу

Чи може виникнути проблема з затягуванням рішення?

Юрчишин переконав, що з цим проблем точно не виникне, адже Україні потрібне справедливе рішення. "Суд встановлює справедливість, а не є органом покарання. Якби нам були потрібні швидкі рішення, то варто повернутися в часи «сталінських трійок», коли питання вирішувалося за 15 хвилин", – сказав він.

Чи варто буде для цього чекати, ймовірно, рік чи кілька – так, якщо буде складно доводити злочини. Все залежатиме від бази зібраної інформації викривачем. Якщо вона одразу вказує на злочинця і дає правоохоронцям підстави одразу домогтися покарання, то це буде швидко, – запевнив нардеп.

І додав, що не ставиться до цього скептично, адже зараз справи такого рівня розглядає спеціалізований Вищий антикорупційний суд, який показує кращу динаміку.

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Куди звертатися тим, хто знає про корупцію

"За будь-яких умов і незалежно від суми потрібно звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке ще з 2014 року за це відповідає", – сказав Юрчишин.

Чи можуть звичайні українці стати викривачем корупції

Юрчишин відповів, що так. "Якщо в межах своєї професійної чи громадської діяльності ці люди отримали унікальну інформацію, то так, цілком, вони можуть стати викривачем корупції", – прокоментував депутат.

Дивіться відео журналістів 24 каналу про закон щодо викривачів корупції:

Що таке НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – це центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.



НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.