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Как Порошенко нейтрализует Тимошенко: версия политолога

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Удастся ли Порошенко победить Тимошенко?
Удастся ли Порошенко победить Тимошенко? / Фото из открытых источников

Нейтрализация Юлии Тимошенко на выборах президента – сложный вопрос для Порошенко. Над этим политтехнологи думают годами. Но полная нейтрализация Порошенко не выгодна.

Об этом 24 канала рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Более подробно о кампании Порошенко в материале: Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства?

По словам Давидюка, только рядом с Тимошенко Порошенко не выглядит таким старым, поскольку остальные кандидаты в политике – меньше двадцати лет.

Если Порошенко полностью уничтожает Тимошенко, то он останется единственным динозавром. Ему выгодна слабая Тимошенко, а не ее исчезновение с политической карты. Потому что на фоне Вакарчука, мэра Львова Андрея Садового, даже Ляшко Порошенко кажется архаичным,
– считает эксперт.

По его мнению, команда Порошенко будет пытаться реагировать на то, что Тимошенко будет делать положительного. Во-вторых, напоминать, к примеру, кто на самом деле взял больше кредитов у МВФ.

"Юлия Тимошенко и Азаров – премьеры-чемпионы по кредитам МВФ – взяли по 20 миллиардов долларов. Это будут использовать против Тимошенко. Юлия Тимошенко принимала и раздавала кредиты бездумно направо и налево. На собственный пиар. "Юлина тысяча" не из воздуха взялась. Эти деньги она раздала перед выборами президента, чтобы иметь высокий рейтинг. А сейчас мы все должны это отдавать. Политическое прошлое Тимошенко не безоблачное, и там есть что искать", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 20 июня лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.

К слову, согласно соцопросу, проведенному Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года, среди кандидатов на президентскую должность отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков весьма невысок. Относительно наибольшую поддержку среди тех респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко – 13,3% избирателей . Далее идут Анатолий Гриценко – 9,4%, Юрий Бойко – 8,4% и Петр Порошенко – 7,6%. У Олега Ляшко – 7,4%.

Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Андрей Садовой
Источник: 24 канал
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