Как преодолеть зависимость от соцсетей: полезные советы

Человечество подсело на социальные сети. Люди прокручивают новостную ленту так долго, что это становится вредным. Примерно 10% пользователей интернета на самом деле не способны контролировать, сколько времени они онлайн.

В конце концов не замечают, как становятся раздражительными, больше едят за компьютером или гаджетом. А это первые симптомы зависимости, которую сравнивают с наркотической.

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Ради эффектного фото или видео для соцсетей молодежь даже погибает во время съемок. Еще не забылась трагическая гибель двух сестер из Харькова. Это пугает, если учесть что соцсетями пользуется каждый третий житель планеты. А в странах вроде Британии подростки примерно 14 часов в неделю в смартфонах. Люди прекращают жить собственной жизнью и живут иллюзией.

Инсайдеры из Кремниевой долины предостерегают: соцсети продуманы таким образом, чтобы сначала украсть ваше внимание, а потом удачно продать его рекламодателям и заработать на этом немалые средства. Всевозможные лайки, возможность прокручивать ленту новостей и проверять сообщения, анонимно общаться, даже дизайн – это все технологические хитрости, чтобы сделать вас зависимыми.

Исследования говорят – из-за избытка соцсетей появляются:

бессонница; депрессия; тревожность; страдает не только психика, серьезен и ущерб для мозга.

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Зависимость от соцсетей заставляет вас жить в иллюзии, а не в реальности

Как преодолеть зависимость от соцсетей:

Попробуйте вернуться в реальность, чаще встречайтесь с друзьями, найдите хобби, не связанное с гаджетами, путешествуйте, знакомьтесь с людьми здесь и сейчас. Попробуйте избавиться от привычки фотографировать еду, места и мысленно формулировать комментарий к предстоящему посту. А еще ограничьте количество мобильных приложений и отключите звуковое оповещение на телефоне. Именно страх пропустить важную информацию делает вас зависимыми от соцсетей. Возьмите за привычку читать на ночь хотя бы несколько страниц бумажной книги. Зато гаджет оставляйте в другой комнате. Отслеживайте, сколько времени проводите в интернете. А если понимаете, что не способны справиться с зависимостью от соцсетей самостоятельно, обратитесь к психологу.



Если самостоятельно не можете преодолеть зависимость, обратитесь к психологу