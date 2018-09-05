Как США манипулируют генпрокурорами

Генеральный прокурор в США возглавляет не Генеральную прокуратуру, как можно было бы подумать, а Министерство юстиции. В то же время в его ведении есть, например, следствие. Также он координирует работу ФБР.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"Формально генпрокурор должен оставаться свободным и независимым человеком, ведь как и в любой нормальной стране воруют и нарушают законы все категории граждан. И обычные люди, и гениальные, и представители любых меньшинств, и те, кто у власти, и те, кто в оппозиции. Но все мошенники, убийцы, иностранные шпионы и другие, независимо от их качеств, должны быть на виду у подчиненных генпрокурора. Даже если они его друзья или одноклассники самого президента", – сообщил Яковина.

По его словам, в реальности же американские президенты всегда пытаются манипулировать генпрокурорами, чтобы те больше занимались оппозицией и меньше – самим президентом и его партией. У президентов рычаги давления есть. Во-первых, именно президент предлагает Конгрессу кандидата в генпрокуроры. Во-вторых, он может в любой момент генпрокурора уволить и никому ничего не объяснять. Но обычно этого не требуется.

"Прокурор, как правило, является соратником президента, он все знает, все понимает и все делает так, как надо. Кроме того, сами президенты стараются не нарушать законы и не возражают, если генпрокурор выводит на чистую воду министров или депутатов. Главе государства это даже хорошо. Позволяет показывать, что вот, смотрите как успешно у нас идет борьба с коррупцией", – рассказал журналист.

Видео полного выпуска "Безумный мир" за 5 сентября 2018