Как проходят будни украинских бойцов вне боев и подготовки

В тридцати километрах от линии фронта, на глубине 288 метров под землей побывали бойцы Вооруженных Сил Украины. Украинские танкисты, как и многие другие бойцы, которые дислоцируются вблизи Соледара, Донецкой области, спустились на экскурсию в уникальные солевые шахты.

Солевое месторождение в Соледаре – крупнейшее в Европе. Несмотря на боевые действия неподалеку, соль отсюда экспортируется по всему миру от Штатов до стран Азии. За 150 лет существования, смогли добыть не более 3% залежей.

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Еще в 1872-м году здесь была пробурена первая скважина, ее глубина 294 метров. Так вот, уже на глубине 100 метров был обнаружен первый пласт соли. Надо сказать, что у нас 9 слоев соли,

– рассказал горный мастер Сергей Пешков.

Внутри шахты находиться еще и полезно для здоровья, здесь даже есть оздоровительный комплекс. Туристы и бойцы ВСУ, которые дислоцируются неподалеку, часто приезжают на экскурсии.

Командир батальона говорит – при первой возможности вывозят бойцов с места дислокации. На экскурсии, в местные храмы, в оздоровительные комплексы.

Подготовить людей к завершению боевых действий. Рано или поздно боевые действия закончатся. Таким образом стараемся поддерживать морально-психологическое состояние в подразделении и их психологическое здоровье,

– сказал командир танкового батальона ВСУ Скала.

Поверхность от удивительных солевых шахт отделяет меньше двух минут на лифте. Местные всех приглашают в Соледар.