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Як проходять будні українських бійців поза боями і підготовкою

17:17, 11 березня 406 Читать новость на русском

У тридцяти кілометрах від лінії фронту, на глибині 288 метрів під землею побували бійці Збройних Сил України. Українські танкісти як і багато інших бійців, що дислокуються поблизу Соледару, що на Донеччині спустились на екскурсію в унікальні сольові шахти.

Сольове родовище у Соледарі – найбільше у Європі. Попри бойові дії неподалік, сіль звідси експортується по всьому світі від Штатів до країн Азії. За 150 років існування, видобути змогли не більше 3% покладів.

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Ще в 1872-му році біла тут пробурена перша свердловина, її глибина 294 метрів. Так ось, уже на глибині 100 метрів був виявлений перший пласт солі. Треба сказати, що у нас 9 шарів солі,
– розповів гірничий майстер Сергій Пешков.

Всередині шахти перебувати ще й корисно для здоров'я, тут навіть є оздоровчий комплекс. Туристи та бійці ЗСУ, які дислокуються неподалік часто приїздять на екскурсії.

Командир батальйону каже – за першої можливості вивозять бійців з місця дислокації. На екскурсії, у місцеві храми, в оздоровчі комплекси.

Підготувати людей до завершення бойових дій. Рано чи пізно бойові дії закінчаться. Таким чином намагаємось підтримувати морально-психологічний стан у підрозділі і їхнє психологічне здоров'я,
– сказав командир танкового батальйону ЗСУ Скеля.

Поверхню від дивовижних сольових шахт відділяє менше двох хвилин на ліфті. Місцеві усіх запрошують до Соледару.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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