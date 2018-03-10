Як українські морпіхи боронять Приазов'я: ексклюзивні кадри

Оборону на Приазовському напрямку впевнено тримають українські морпіхи. Попри мінські домовленості ворог гатить по позиціях українців з важкого озброєння, в тому числі з "Градів".

Однак, морпіхи не піддаються на провокації ворога, укріплюють свої позиції та вірять у перемогу.

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На всі ворожі обстріли українці відповідають в рамках мінських домовленостей, тобто застосовуючи кулемети, або зрідка БМП.

Як морпіхи боронять Приазов'я