Як українські морпіхи боронять Приазов'я: ексклюзивні кадри
Оборону на Приазовському напрямку впевнено тримають українські морпіхи. Попри мінські домовленості ворог гатить по позиціях українців з важкого озброєння, в тому числі з "Градів".
Однак, морпіхи не піддаються на провокації ворога, укріплюють свої позиції та вірять у перемогу.
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На всі ворожі обстріли українці відповідають в рамках мінських домовленостей, тобто застосовуючи кулемети, або зрідка БМП.
Як морпіхи боронять Приазов'я
Джерело: 24 Канал
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