З моменту оголошення "режиму тиші"на Донбасі загинули троє українських військових

5 березня на Донбасі набув чинності режим припинення вогню. Проте, з 5 березня по 9 березня загинули троє українських військовослужбовців, ще один був поранений.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, інформує Інтрефакс.

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Минулої доби в зоні АТО в результаті бойових дій загинув один український військовий 1994 року народження.

"З 5 березня, коли вступили в силу домовленості Тристоронньої контактної групи щодо білоруського режиму припинення вогню, це вже третя втрата для України", – сказав Гуцуляк.

Крім того, за його словами, ще один військовий отримав поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків, його стан – середньої тяжкості.

Як розповів Дмитро Гуцуляк, в п'ятницю в зоні АТО бойовики здійснили три прицільних обстрілу українських позицій.

Нагадаємо, 28 лютого у Мінську Трьохсторонньою контактною групою прийнято домовленість про встановлення з 00:01 хвилин 05.03.2018 всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України.