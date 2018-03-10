С момента объявления "режима тишины"на Донбассе погибли трое украинских военных

5 марта на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня. Однако, с 5 марта по 9 марта погибли трое украинских военнослужащих, еще один был ранен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, информирует Интерфакс.

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За прошедшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погиб один украинский военный 1994 года рождения.

"С 5 марта, когда вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы в отношении белорусского режима прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", – сказал Гуцуляк.

Кроме того, по его словам, еще один военный получил ранения в результате обстрела со стороны боевиков, его состояние – средней тяжести.

Как рассказал Дмитрий Гуцуляк, в пятницу в зоне АТО боевики осуществили три прицельных обстрела украинских позиций.

Напомним, 28 февраля в Минске Трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.