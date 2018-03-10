Как украинские морпехи защищают Приазовье: эксклюзивные кадры
Оборону на Приазовском направлении уверенно держат украинские морпехи. Несмотря на минские договоренности враг палит по позициям украинцев из тяжелого вооружения, в том числе с "Градов".
Однако морпехи не поддаются на провокации врага, укрепляют свои позиции и верят в победу.
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На все вражеские обстрелы украинцы отвечают в рамках минских договоренностей, то есть применяя пулеметы, или изредка БМП.
Как морпехи защищают Приазовье
Источник: 24 Канал
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