Как украинские морпехи защищают Приазовье: эксклюзивные кадры

Оборону на Приазовском направлении уверенно держат украинские морпехи. Несмотря на минские договоренности враг палит по позициям украинцев из тяжелого вооружения, в том числе с "Градов".

Однако морпехи не поддаются на провокации врага, укрепляют свои позиции и верят в победу.

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На все вражеские обстрелы украинцы отвечают в рамках минских договоренностей, то есть применяя пулеметы, или изредка БМП.

Как морпехи защищают Приазовье