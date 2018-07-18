Как Путин часто опаздывает на официальные встречи: неожиданные данные

Одна вещь на планете точно не изменится, а именно психологический трюк Владимира Путина – опоздание. Который он активно использует с первого дня своего правления.

4 часа 15 минут – на столько Владимир Путин опоздал на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель.

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В 2012 году того, чтобы пожать руку президенту РФ, Виктор Янукович ждал ровно 4 часа.



Янукович ждал Путина ровно 4 часа

Юлия Тимошенко ради совместной пресс-конференции с Путиным ждала его 3 часа. Столько же ждал Александр Лукашенко в 2013 году и японский премьер-министр Синдзо Абэ в 2016 году.



Тимошенко ждала Путина 3 часа

На встречу с Папой Римским в Ватикане глава РФ собирался 50 минут. Меньше всего от пунктуальности Путина пострадала британская королева Елизавета II в 2003 году, ведь он опоздал на 14 минут.

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