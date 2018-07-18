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Як часто Путін запізнюється на офіційні зустрічі: неочікувані дані

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Одна річ на планеті точно не зміниться, а саме психологічний трюк Володимира Путіна – спізнення. Який він активно використовує з першого дня свого правління.

4 години 15 хвилин – на стільки спізнився Володимир Путін на зустріч із німецьким канцлером Ангелою Меркель.

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У 2012 році на те, аби потиснути руку президенту РФ Віктор Янукович чекав рівно 4 години.


Янукович чекав Путіна рівно 4 години

Юлія Тимошенко заради спільної прес-конференції із Путіним чекала його 3 години. Стільки ж чекав Олександр Лукашенко у 2013 році та японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе у 2016 році.


Тимошенко чекала Путіна 3 години

На зустріч з Папою Римським у Ватикані голова РФ збирався 50 хвилин. Найменше від пунктуальності Путіна постраждала британська королева Єлизавета ІІ у 2003 році, адже він запізнився на 14 хвилин.

Більше – дивіться у повному випуску "Вєсті Кремля".

Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Європа
Джерело: 24 канал
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