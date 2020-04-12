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      БЛОГ Наталия Микольская
      Член наблюдательных советов Центра Trade +, TechUkraine, SheExports и Укргидроэнерго

      Как работать в режиме виртуальных встреч: советы профессора школы бизнеса

      -
      Как донести свое мнение в виртуальном общении / Unsplash

      Проведение успешных встреч виртуально и ораторство через экран требуют определенных навыков.

      Ось поради, інсайти і рефлексії від професора Метта Абрахамс з Вищої школи бізнесу.

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      1) Як комунікувати віртуально

      Проведення успішних зустрічей віртуально та ораторство через екран вимагають певних навичок. Ефективне спілкування вимагає:

      віртуальна гігієна – тиха кімната, нейтральний фон, ваш вигляд, навушники чи гарнітура (якщо ви працюєте ще з кимось в одній кімнаті);

      – вашої присутності – погляд на камеру, розташування пристрою, щоб було видно жестикуляцію, спробуйте проводити зустрічі стоячи (як під час виступу);

      – залученням аудиторії – ваш голос, паузи, ставимо питання до аудиторії.

      Пам'ятаємо, що під час віртуальних зустрічей люди схильні більші займатись іншими справами ніж під час реальних.

      – здатності використовувати інструменти вашої платформи: голосування, опитування, реакції на виступи, запис запитань в чаті, вмикати фото і відео;

      – правила для зустрічі – з відео чи без (з відео більший ступінь залученості, регламент, як задаємо питання (чат чи з голосу), підведення підсумків);

      Професор Метт Абрахамс з Вищої школи бізнесу більш детально про це як це робити віртуально.

      2) Як вступити в розмову і донести свою думку

      Ми всі були в ситуації, коли нам потрібно щось важливе повідомити під час зустрічі, і ви не знаєте, як це зробити, щоб це було вчасно і до речі. Під час віртуальних зустрічей це ще складніше.

      Професор Метт Абрахамс пропонує три способи вставити свої ідеї:

      перефразовуючи – ви можете просто переказати парафразу. Зафіксуйте те, що хтось сказав, не обов'язково буде довгим. Перефразовування – це ввічливий спосіб залучити свою точку до презентації чи на зустріч.

      задаючи запитання – коли хтось говорить, ви можете сказати: "У мене є питання з цього приводу". І це питання може бути ввічливим, стурбованим, чи, можливо, ставлячим під сумнів. Отже, тон має значення.

      – говорячи про емоції – "Це стосується мене" або "Мене хвилює". Ця емоція дає вам дозвіл на подальші дії.

      Отже, ви маєте можливість говорити. Будьте чіткими і стислими. Для цього потрібно використати конструкцію або структуру повідомлень – дає нам місце для початку, вона дає нам місце для кінця, допомагає нам з'єднати наші ідеї разом.

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      Найбільш ефективна проста структура – це три питання: що, так що, що тепер. Ви починаєте з того, що "про що ви говорите"? Це може бути процес, продукт, точка зору.

      Що таке – це "Чому це важливо" для людей, з якими ви розмовляєте, можливо, компанії або навіть суспільству взагалі.

      І тоді "Куди ви хочете прийти далі", це можуть бути пункти дій, наступна зустріч, демонстрація, але це наступні дії.

      Автор: Наталия Микольская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Публикации Работа
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