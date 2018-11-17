Как Россия будет пытаться повлиять на украинские выборы: известны угрозы

Россия будет пытаться разделить общество во время предвыборной кампании – Украина не должна этого позволить. Для своих вмешательств Кремль будет использовать Facebook.

Об этом заявил президент Национального демократического института в США Дерек Митчелл, пишет Укринформ.

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Так, предотвратить разделение общества можно с помощью открытых дебатов.

Разделение общества – это опасно, и россияне будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, что будет углублять разделение общества,

– сказал Митчелл.

Также Митчелл отмечает, что для влияния на украинские выборы Россия будет использовать Facebook.

"Как только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, через цифровые платформы, такие как Facebook и другие", – подчеркнул он.

При этом глава Национального демократического института призвал Facebook открыть офис в Украине, чтобы уменьшить влияние России на украинское общество.

И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны,

– отметил Митчелл.

К слову, делегация Национального демократического института США и депутатов Европейского парламента подготовила к выборам в Украине в 2019 году 51 рекомендацию.