00:29
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Как Россия будет пытаться повлиять на украинские выборы: известны угрозы

      39 Читати новину українською
      Перед выборами Россия будет пытаться разделить общество, – президент NDI
      Перед выборами Россия будет пытаться разделить общество, – президент NDI / Фото из открытых источников

      Россия будет пытаться разделить общество во время предвыборной кампании – Украина не должна этого позволить. Для своих вмешательств Кремль будет использовать Facebook.

      Об этом заявил президент Национального демократического института в США Дерек Митчелл, пишет Укринформ.

      Читайте также: Посол Украины рассказал, кого США видят на посту президента

      Так, предотвратить разделение общества можно с помощью открытых дебатов.

      Разделение общества – это опасно, и россияне будут использовать все эти моменты. Как это предотвратить? Открыть политические дебаты, конкуренцию, которая не должна перейти в конкуренцию месседжей, что будет углублять разделение общества,
      – сказал Митчелл.

      Также Митчелл отмечает, что для влияния на украинские выборы Россия будет использовать Facebook.

      "Как только будет расколото общество, россияне смогут гораздо проще действовать косвенно, через цифровые платформы, такие как Facebook и другие", – подчеркнул он.

      При этом глава Национального демократического института призвал Facebook открыть офис в Украине, чтобы уменьшить влияние России на украинское общество.

      И я понимаю, что они круглосуточно будут работать в таком военном режиме, как это было у нас в США. Им нужно делать все, чтобы не использовалась их платформа для разрушения общества и страны,
      – отметил Митчелл.

      К слову, делегация Национального демократического института США и депутатов Европейского парламента подготовила к выборам в Украине в 2019 году 51 рекомендацию.

      Теги: Новости политики Новости Украины Facebook Выборы Президента 2019 Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 17 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 ноября: Садовый и аудиозапись о Гандзюк, Армянская церковь и Украина
      17 ноября , 23:25 Главные новости 17 ноября: Садовый и аудиозапись о Гандзюк, Армянская церковь и Украина
      63
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 310
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      17 ноября , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 1570
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      17 ноября , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 251
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      17 ноября , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 158
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук