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      Як Росія намагатиметься вплинути на українські вибори: відомі загрози

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      Перед виборами Росія намагатиметься розділити суспільство, – президент NDI
      Перед виборами Росія намагатиметься розділити суспільство, – президент NDI / Фото з відкритих джерел

      Росія намагатиметься розділити суспільство під час передвиборчої кампанії – Україна не повинна цього дозволити. Для своїх втручань Кремль використовуватиме Facebook.

      Про це заявив президент Національного демократичного інституту у США Дерек Мітчелл, пише Укрінформ.

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      Так, запобігти розділенню суспільства можна за допомогою відкритих дебатів.

      Розділення суспільства –це небезпечно, і росіяни використовуватимуть усі ці моменти. Як цьому запобігти? Відкрити політичні дебати, конкуренцію, яка не повинна перейти в конкуренцію меседжів, що поглиблюватимуть розділення суспільства,
      – сказав Мітчелл.

      Також Мітчелл зазначає, що для впливу на українські вибори Росія буде використовувати Facebook.

      "Щойно буде розколоте суспільство, росіяни зможуть набагато простіше діяти непрямо, але через цифрові платформи, такі як Facebook та інші", – наголосив він.

      При цьому очільник Національного демократичного інституту закликав Facebook відкрити офіс в Україні, щоб зменшити вплив Росії на українське суспільство.

      І я розумію, що вони цілодобово працюватимуть у такому військовому режимі, як це було в нас у США. Їм потрібно робити все, щоб не використовувалась їх платформа для руйнування суспільства та країни,
      – зазначив Мітчелл.

      До слова, делегація Національного демократичного інституту із США та депутатів Європейського парламенту підготувала для підготовки до виборів в Україні в 2019 році 51 рекомендацію. 

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Президентські вибори 2019 Facebook
      Джерело: 24 Канал
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