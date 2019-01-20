Как Россия манипулирует темой войны и поддержкой "партии мира"

Кремль – один из крупнейших инвесторов в украинские выборы. Россия хочет поддержать своих кандидатов в президенты Украины медийно, финансово и с помощью человеческого ресурса, манипулируя темой войны на Донбассе. Но ничего не получится.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Пресс-секретарь Путина Песков, который заявляет, что продолжительность конфликта на Донбассе зависит от результатов президентских выборов, очевидно, когда покупал "Тесла", пропустил, что Украина перестала согласовывать кандидатов в президенты в Москве. Украина не собирается обменивать всю страну на отдельные оккупированные районы Донбасса, а хочет освободить их от России,

– отмечает Давидюк.

Политолог замечает: заявления Москвы надо воспринимать с гибридной точки зрения и расценивать как медийные провокации. Если Россия говорит, что кого-то поддерживает, это не всегда соответствует действительности. Если заявляет, что кто-то их враг, то это может быть наоборот.

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В то же время эксперт отмечает: заявления о том, что война прекратится, если выберут лояльного Москве президента Украины, является провокацией. Примеры оккупации Россией территорий стран на постсоветском пространстве свидетельствуют об обратном.

То, что в Москве говорят: выберите условно нового Януковича, и война прекратится, ОРДЛО вернут Украине, то этого не произойдет. Россия никогда ничего не возвращает. Вспомните Грузию, Молдову и Беларусь. В Грузии много лет у власти достаточно лояльные Москве политики, а Абхазия и Южная Осетия так и оккупированы Россией. Так же в Молдове, где президент Додон постоянно ездит в Москву, а Приднестровье находится до сих пор под влиянием Москвы. А с Лукашенко, то Кремль сейчас ставит вопрос о дальнейшем суверенитете и независимости Беларуси,

– подчеркивает Николай Давидюк.

Эксперт отмечает: Россия все эти территории видит, как свои колониальные придатки. И освобождать оккупированные территории не собирается. Потому что это сферы влияния России. Все сепаратистские анклавы созданы, чтобы манипулировать и влиять на политику других государств.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, и зависит от результатов выборов в Украине. По его словам, это зависит от того, будет ли у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет.