08:39
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Как Россия манипулирует темой войны и поддержкой "партии мира"

      75 Читати новину українською
      Россия поддерживает своего кандидата в президенты, чтобы и дальше контролировать Донбасс
      Россия поддерживает своего кандидата в президенты, чтобы и дальше контролировать Донбасс / Фото из открытых источников

      Кремль – один из крупнейших инвесторов в украинские выборы. Россия хочет поддержать своих кандидатов в президенты Украины медийно, финансово и с помощью человеческого ресурса, манипулируя темой войны на Донбассе. Но ничего не получится.

      Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы

      Пресс-секретарь Путина Песков, который заявляет, что продолжительность конфликта на Донбассе зависит от результатов президентских выборов, очевидно, когда покупал "Тесла", пропустил, что Украина перестала согласовывать кандидатов в президенты в Москве. Украина не собирается обменивать всю страну на отдельные оккупированные районы Донбасса, а хочет освободить их от России,
      – отмечает Давидюк.

      Политолог замечает: заявления Москвы надо воспринимать с гибридной точки зрения и расценивать как медийные провокации. Если Россия говорит, что кого-то поддерживает, это не всегда соответствует действительности. Если заявляет, что кто-то их враг, то это может быть наоборот.

      Читайте также: Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистску Бойко

      В то же время эксперт отмечает: заявления о том, что война прекратится, если выберут лояльного Москве президента Украины, является провокацией. Примеры оккупации Россией территорий стран на постсоветском пространстве свидетельствуют об обратном.

      То, что в Москве говорят: выберите условно нового Януковича, и война прекратится, ОРДЛО вернут Украине, то этого не произойдет. Россия никогда ничего не возвращает. Вспомните Грузию, Молдову и Беларусь. В Грузии много лет у власти достаточно лояльные Москве политики, а Абхазия и Южная Осетия так и оккупированы Россией. Так же в Молдове, где президент Додон постоянно ездит в Москву, а Приднестровье находится до сих пор под влиянием Москвы. А с Лукашенко, то Кремль сейчас ставит вопрос о дальнейшем суверенитете и независимости Беларуси,
      – подчеркивает Николай Давидюк.

      Эксперт отмечает: Россия все эти территории видит, как свои колониальные придатки. И освобождать оккупированные территории не собирается. Потому что это сферы влияния России. Все сепаратистские анклавы созданы, чтобы манипулировать и влиять на политику других государств.

      Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, со временем превратится в замороженный конфликт, и зависит от результатов выборов в Украине. По его словам, это зависит от того, будет ли у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости Украины Война на Донбассе Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 января , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 1800
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      19 января , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 269
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      19 января , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 291
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      19 января , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 686
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      19 января , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3961
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Обвинения Следственного комитета РФ — это повод для нападения, — Аваков
       29 сентября 2014 , 20:07 3
      Состояние изнасилованной девушки остается тяжелым
       16 марта 2012 , 19:06 1
      Тренер Ворсклы: Мы попали в Лигу чемпионов
       20 сентября 2018 , 09:47
      Почему электромобили в Украине будут дорожать
       2 ноября 2018 , 15:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук