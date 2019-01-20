09:23
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як Росія маніпулює темою війни та підтримкою "партії миру"

      3118 Читать новость на русском
      Росія підтримує свого кандидата у президенти, щоб і далі тримати під контролем Донбас
      Росія підтримує свого кандидата у президенти, щоб і далі тримати під контролем Донбас / Фото з відкритих джерел

      Кремль – один із найбільших інвесторів в українські вибори. Росія хоче підтримати своїх кандидатів у президенти України медійно, фінансово та за допомогою людського ресурсу, маніпулюючи темою війни на Донбасі. Але нічого не вийде.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси

      Прес-секретар Путіна Пєсков, який заявляє, що тривалість конфлікту на Донбасі залежить від результатів президентських виборів, вочевидь, коли купував "Теслу", пропустив, що Україна перестала погоджувати кандидатів у президенти в Москві. Україна не збирається обмінювати всю державу на окремі окуповані райони Донбасу, а хоче звільнити їх від Росії,
      – зазначає Давидюк.

      Політолог зауважує: заяви Москви треба сприймати з гібридної точки зору та розцінювати як медійні провокації. Якщо Росія говорить, що когось підтримує, це не завжди відповідає дійсності. Якщо заявляє, що хтось їхній ворог, то це може бути навпаки.

      Читайте також: Львівський суд арештував проросійську пропагандистку Бойко

      Водночас експерт наголошує: заяви про те, що війна припиниться, якщо оберуть лояльного Москві президента України, є провокацією. Приклади окупації Росією територій країн на пострадянському просторі свідчать про протилежне.

      Те, що в Москві кажуть: виберіть умовно нового Януковича, і війна припиниться, ОРДЛО повернуть Україні, то цього не станеться. Росія ніколи нічого не повертає. Згадайте Грузію, Молдову та Білорусь. В Грузії багато років при владі досить – лояльні Москві політики, а Абхазію та Південну Осетію так і окуповано Росією. Так само у Молдові, де президент Додон постійно їздить до Москви, а Придністров’я перебуває досі під впливом Москви. А з Лукашенком, то Кремль зараз ставить питання про подальший суверенітет і незалежність Білорусі,
      – підкреслює Микола Давидюк.

      Експерт зазначає: Росія всі ці території бачить, як свої колоніальні придатки. І звільняти окуповані території не збирається. Бо це сфери впливу Росії. Всі сепаратистські анклави створено, щоб маніпулювати та впливати на політику інших держав.

      Нагадаємо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, з часом перетвориться на заморожений конфлікт, і залежить від результатів виборів в Україні. За його словами, це залежить від того, чи буде у влади партія війни. У цьому випадку шансів на те, що конфлікт припиниться, немає.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?
      сьогодні , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилися Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 614
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 січня , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 1893
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      19 січня , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 452
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      19 січня , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 648
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      19 січня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 717
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук