Як Росія маніпулює темою війни та підтримкою "партії миру"

Кремль – один із найбільших інвесторів в українські вибори. Росія хоче підтримати своїх кандидатів у президенти України медійно, фінансово та за допомогою людського ресурсу, маніпулюючи темою війни на Донбасі. Але нічого не вийде.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Прес-секретар Путіна Пєсков, який заявляє, що тривалість конфлікту на Донбасі залежить від результатів президентських виборів, вочевидь, коли купував "Теслу", пропустив, що Україна перестала погоджувати кандидатів у президенти в Москві. Україна не збирається обмінювати всю державу на окремі окуповані райони Донбасу, а хоче звільнити їх від Росії,

– зазначає Давидюк.

Політолог зауважує: заяви Москви треба сприймати з гібридної точки зору та розцінювати як медійні провокації. Якщо Росія говорить, що когось підтримує, це не завжди відповідає дійсності. Якщо заявляє, що хтось їхній ворог, то це може бути навпаки.

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Водночас експерт наголошує: заяви про те, що війна припиниться, якщо оберуть лояльного Москві президента України, є провокацією. Приклади окупації Росією територій країн на пострадянському просторі свідчать про протилежне.

Те, що в Москві кажуть: виберіть умовно нового Януковича, і війна припиниться, ОРДЛО повернуть Україні, то цього не станеться. Росія ніколи нічого не повертає. Згадайте Грузію, Молдову та Білорусь. В Грузії багато років при владі досить – лояльні Москві політики, а Абхазію та Південну Осетію так і окуповано Росією. Так само у Молдові, де президент Додон постійно їздить до Москви, а Придністров’я перебуває досі під впливом Москви. А з Лукашенком, то Кремль зараз ставить питання про подальший суверенітет і незалежність Білорусі,

– підкреслює Микола Давидюк.

Експерт зазначає: Росія всі ці території бачить, як свої колоніальні придатки. І звільняти окуповані території не збирається. Бо це сфери впливу Росії. Всі сепаратистські анклави створено, щоб маніпулювати та впливати на політику інших держав.

Нагадаємо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, з часом перетвориться на заморожений конфлікт, і залежить від результатів виборів в Україні. За його словами, це залежить від того, чи буде у влади партія війни. У цьому випадку шансів на те, що конфлікт припиниться, немає.