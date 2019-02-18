Как Россия может вмешаться в украинские выборы

В Украине уже давно готовятся к вмешательству России в украинские выборы. Поэтому Петр Порошенко обещал показать доказательства подготовки провокаций Кремля мировым лидерам на Мюнхенской конференции по безопасности, но взамен больше говорил о НАТО. О потенциальных же российских угрозах поговорил с немецким канцлером Ангелой Меркель за закрытыми дверями.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что Украина для России – это полигон гибридных технологий.

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Украинские аналитики в один голос предупредили, вмешательство Кремля может быть непредсказуемым. Ведь арсенал у российских властей не малый: от классической пропаганды до так называемого бюро добрых услуг для кандидатов.

Кандидаты в президенты, которые будут транслировать тезисы российского нарратива, будут клиентами этого "бюро добрых услуг". То есть они будут получать финансовую и организационную помощь,

– отметил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

В Комитете избирателей Украины предупредили, что Россия транслирует свои каналы на пограничные области. А также создает фейковые страницы партийных ячеек в регионах, где излагают ложь о кандидатах. Еще один инструмент скрытого воздействия – избирательные фонды.

Евгений Магда добавил, что России выгодно создать хаос в Украине. Она стремится дискредитировать и подорвать доверие к избирательному процессу.



Владимир Путин

Кроме того, Украине могут угрожать кибератаки. О них предупреждали еще в разведке США, которую научил горький опыт вмешательства российских хакеров в американские выборы 2016 года. Зато страны-члены НАТО готовы тестировать в Украине способы защититься от хакеров.

Однако иностранные эксперты отметили, что масштабы вмешательства могут быть не такими значительными, ведь России надо действовать осторожно, чтобы не напороться на гнев Запада и новые санкции.

Уже не будет такого масштабного влияния РФ на выборы, которое было в прошлом. Ведь война на Востоке и аннексия Крыма очень усложнили планы России,

– сказал аналитик компании Stratfo Юджин Чаусовский.

Сейчас мир только учится бороться с влиянием России. Первые шаги уже сделали во Франции после утечки компромата против Эмануэля Макрона на выборах в 2017 году. А накануне выборов советуем взвесить свой выбор и не брать деньги от кандидатов, за которые на самом деле Россия пытается купить украинскую демократию.