Мюнхен: конференция без решений

Завершилась очередная ежегодная Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. В этом году, как и в прошлом, главными проблемами, которые обсуждались, стали война в Сирии и угроза войны в Европе – именно так с недавних пор стали называть гибридную войну, которую развязала Россия против Украины.

Хотел бы сразу извиниться перед читателями: целью этого материала не является рассказ о последствиях нынешней конференции по безопасности в Мюнхене. Во-первых, об этом и так написано много аналитики, во-вторых же – этих последствий, по "гамбургскому счету", просто нет. В-третьих же – они и не предусматривались. Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – так же, как и ежегодная встреча самых влиятельных политиков, экономистов и бизнесменов мира в швейцарском Давосе – мероприятие престижное, но вполне неофициальное, поэтому никаких судьбоносных решений от него просто не стоит ждать.

"Строгий директор" Майк Пенс

Тем не менее, это событие для военных и для экспертов по вопросам безопасности во всем мире давно уже стало ключевым. Если бы этого форума, который ежегодно проходит в баварской столице, в роскошном отеле Bayerischer Hof, не было – его следовало бы обязательно придумать. Потому что именно эта встреча дает возможность обсуждать столь широкий спектр безопасности и военно-политических проблем, насколько это вообще возможно. И именно поэтому делегации, которые обычно прибывают в Мюнхен, весьма влиятельны и репрезентативны.

В этом году, помимо прочего, разговоры в Мюнхене крутились вокруг противоречий, которые появились внутри НАТО: европейским странам и, в частности, Германии весьма не нравится, что США решили выйти из соглашения с Россией о неразмещении ракет малой и средней дальности. Они не без оснований считают, что эта сделка является одной из основ нынешней структуры европейской безопасности и пытаются сейчас спасти ее тем или иным образом. Кроме того, европейцы очень бурно обсуждали возможные последствия Брексита для безопасности Старого континента и в очередной раз возмущались американцами.



Майк Пенс на Мюнхенской конференции // Фото: Getty Images

Следует отметить, что для их возмущения таки были основания: вице-президент США Майк Пенс, который возглавил делегацию своей страны, выступил своеобразным "рупором Трампа" и снова, как это стало в последние два года уже привычным, вместо диалога с оппонентами, предпочел командный тон, почти буквально раздавая распоряжения европейским союзникам по Североатлантическому альянсу и избегая ответов на вопросы многочисленных журналистов. Подобное поведение вообще не является обычным в НАТО, но уже совсем оно не подходит к формату Мюнхенской конференции, где любые проблемы обсуждаются в формате подиумных дискуссий, дебатов и такого прочего.

Говорильня с последствиями

Мюнхенская конференция предоставляет "персонажам" большой политики такую ​​же большую трибуну, которую каждый из них может использовать, чтобы его услышали и поняли. Прямых последствий этих выступлений в краткосрочной перспективе нет смысла ждать, но некоторые выступления дают возможность спрогнозировать то, что произойдет потом. Так, например, вербальный конфликт, который произошел в Мюнхене в феврале 2003 года между тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером и шефом Пентагона Дональдом Рамсфельдом, позволил "просчитать" отказ немецкого правительства от участия в войне в Ираке на стороне коалиции.

Другой подобный пример – это 2007 год, выступление Путина и его концепция "европейской безопасности от Лиссабона до Владивостока". Именно тогда некоторые (к сожалению, далеко не все) эксперты почувствовали приближение грозных событий. Потому что именно в этом выступлении кремлевский хозяин впервые предложил Европе четкую "пацанскую" альтернативу: или вы нам платите и мы вас охраняем, или вы нам не платите и тогда с вами могут произойти большие неприятности... К сожалению, тогда европейцы просто посмеялись и успокоились: путинская Россия казалась слишком слабой и неспособной на большой вред. Но уже в 2008 году она начала демонстрировать, на какую низость и коварство способна: нападение на Грузию оказалось для европейцев уже достаточно тревожным предупреждением ... которого они, опять же, не услышали.



Мюнхенская конференция 2019 // Фото: Getty Images

Сегодня, кажется, нападение на Украину, аннексия Крыма и последние события в Керченском проливе заставили-таки проснуться уже многих. Нет, не следует считать, что вот прямо сейчас же Европа сбросит из себя сонные оторопи и начнет собирать силы, подтягивать на опасные направления войска и так далее – нет. Во-первых, европейцы (разве что за исключением британцев) слишком привыкли полагаться на американские силы, которые защищают Европу, во-вторых же – в странах Западной Европы все еще достаточно политиков, которые считают, что всегда можно договориться и найти общий язык. Именно этой цели, в частности, служит и Мюнхенская конференция, во время которой даже самые отъявленные враги могут тихонечко скрыться за дверью одного из многочисленных номеров-люкс или конференц-залов отеля Bayerischer Hof и провести переговоры с глазу на глаз – переговоры, в которых публично не сознаются даже под угрозой расстрела.

"Нам не о чем говорить"

Правда, такой возможностью пользуются немногие. Скажем, в этом году были приложены немалые усилия, чтобы представители делегаций Армении и Азербайджана поговорили между собой во время запланированных дебатов о положении в Нагорном Карабахе. Этого не произошло, поэтому организаторам пришлось констатировать, что уже тот факт, что армяне не подрались с азербайджанцами просто в отеле, является успехом...

То же самое можно утверждать и о представителях Украины и России: украинский президент Петр Порошенко не бросил ни одного взгляда в сторону министра иностранных дел России Лаврова, и представители многочисленной российской делегации, казалось, просто шарахались злых и задорных "бандеровцев". Даже журналисты российских изданий и телеканалов осторожно оглядывались, не пытаясь ставить вопросы украинцам – вероятно, наученные горьким опытом Ольги Скабеевой, которую уже дважды гонял по коридорам ОБСЕ в Страсбурге народный депутат Верховной Рады Борислав Береза​​...



Порошенко на Мюнхенской конференции // Фото: Getty Images

Вообще, следует отметить, что для украинской делегации путешествие в Мюнхен можно считать вполне успешным. Прежде всего, потому, что, несмотря на конфликт между США и европейскими союзниками, Америка ясно дала понять, что:

а) не собирается выводить свои войска из Европы, а наоборот – будет увеличивать этот контингент;

б) одновременно или, можно сказать, в унисон конференции пришло известие о том, что Дональд Трамп подписал предложенный Конгрессом законопроект, который предусматривает увеличение военной помощи Украине в 700 миллионов долларов в этом году.

Необходимо признать, что в деле военного сопротивления российской агрессии Украина вынуждена полагаться скорее на действенную поддержку именно США, а не Европы: европейцы к конкретным боевым действиям просто не готовы и не хотят об этом ничего слышать, повторяя мантру о том, что "украинский конфликт не имеет военного решения". Мантру, которая, в переводе на нормальный язык означает: "и оставьте вы нас в покое!"...

Правда, некоторые европейские страны, кажется, все же "проснулись" чуть больше соседей. Не говоря о задорных поляках и прибалтах, которые слишком четко осознают, что, если Путин, не дай Бог, перемелет вдруг Украину – они почти стопроцентно будут следующими жертвами, несмотря ни на какой 5-й параграф Устава НАТО, но уже и гораздо прочнее в военном смысле европейские государства потихоньку начинают подтягивать собственные войска – прежде всего, это "ядерные европейцы", Франция с Великобританией.

Впрочем, это уже – не про Мюнхенскую конференцию. От нее, как уже было сказано, каких-то конкретных действий и последствий никто не ждет. Она остается неформальным форумом, где происходит демократическая полемика, столкновение идей. Ее задача – не разрешать конфликты, а понимать их суть. Это может подтолкнуть к решению – а может и не подтолкнуть. Однако – это немало.