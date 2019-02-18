Як Росія може втрутитися в українські вибори

В Україні вже давно готуються до втручання Росії в українські вибори. Відтак Петро Порошенко обіцяв показати докази підготовки провокацій Кремля світовим лідерам на Мюнхенській безпековій конференції, але натомість більше говорив про НАТО. Про потенційні ж російські загрози поговорив з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель за зачиненими дверима.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен наголосив, що Україна для Росії – це полігон гібридних технологій.

Читайте також: Мюнхен: конференція без рішень, але з позитивом для України

Українські аналітики в один голос попередили, втручання Кремля може бути непередбачуваним. Адже арсенал у російської влади чималий: від класичної пропаганди до так званого бюро добрих послуг для кандидатів.

Кандидати у президенти, які будуть транслювати тези російського наративу, будуть клієнтами цього "бюро добрих послуг". Тобто вони отримуватимуть фінансову та організаційну допомогу,

– зазначив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

У Комітеті виборців України попередили, що Росія транслює свої канали на прикордонні області. А також створює фейкові сторінки партійних осередків у регіонах, де викладають неправду про кандидатів. Ще один інструмент прихованого впливу – виборчі фонди.

Євген Магда додав, що Росії вигідно створити хаос в Україні. Вона прагне дискредитувати та підірвати довіру до виборчого процесу.



Володимир Путін

Окрім того, Україні можуть загрожувати кібератаки. Про них попереджали ще у розвідці США, яких навчив гіркий досвід втручання російських хакерів в американські вибори 2016 року. Натомість країни-члени НАТО готові тестувати в Україні способи захиститися від хакерів.

Проте іноземні експерти зазначили, що масштаби втручання можуть не такими значними, адже Росії треба діяти обережно, аби не напоротися на гнів Заходу і нові санкції.

Вже не буде такого масштабного впливу РФ на вибори, який був у минулому. Адже війна на Сході та анексія Криму неабияк ускладнили плани Росії,

– сказав аналітик компанії Stratfo Юджин Чаусовський.

Наразі світ лише вчиться боротися із впливами Росії. Перші кроки вже зробили у Франції після виливу компромату проти Емануеля Макрона на виборах у 2017 році. А напередодні виборів радимо зважити свій вибір і не брати гроші від кандидатів, за які насправді Росія намагається купити українську демократію.