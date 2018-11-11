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      Как Россия нарушала минские соглашения с 2014 года: резкое заявление Волкера

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      Курт Волкер перечислил главные нарушения Россией минских соглашений с 2014 года
      Курт Волкер перечислил главные нарушения Россией минских соглашений с 2014 года / 24 канал

      Россия неоднократно нарушала так называемые минские соглашения, хотя активно выступает, чтобы Киев их придерживался. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер перечислил действия России, которые не соответствуют вышеуказанному документу.

      Соответствующие его слова передает посольство США в Украине.

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      "Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", – отметил дипломат.

      По его словам, о так называемых "народных республиках" вообще не говорится в минских соглашениях, потому что они являются нелегитимными органами, которые поддерживаются российской военной мощью и созданы Россией для управления украинской территорией, которую она контролирует силой.

      Россия ложно утверждает, что Украина не выполняет Минские соглашения. В реальности все наоборот. Россия не осуществила "немедленное двустороннее прекращение применения оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014 года); или "прекращение использования оружия" (19 сентября 2014 год); не осуществила "немедленное и всестороннее прекращение огня" на востоке Украины (12 февраля). Россия также не вывела "все иностранные вооруженные группы" из Восточной Украины (19 сентября 2014 года) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года),
      – отмечает Волкер.

      В то же время спецпредставитель Госдепа добавляет, что Кремль не смог "немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц" (5 сентября 2014 год) и "освободить и обменять всех заложников, а также незаконно задержанных" в Украине (12 февраля 2015 год).

      Кроме того, он напомнил, что Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах (19 сентября 2014 год).

      "Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе" (5 сентября 2014 год), или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся" (12 февраля 2015 год)", – добавил Волкер.

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      Также он заявил, что людям на Востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемом жуликами и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков.

      Напомним, ранее эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара отмечал, что Россия хочет разорвать минские соглашения, правда намерена это сделать руками Украины.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Курт Волкер Минские договоренности Новости политики
      Источник: 24 канал
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