18:33
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Як Росія порушувала мінську угоди з 2014 року: різка заява Волкера

      292 Читать новость на русском
      Курт Волкер перерахував головні порушення Росією мінських угод з 2014 року
      Курт Волкер перерахував головні порушення Росією мінських угод з 2014 року / 24 канал

      Росія неодноразово порушувала так звані мінські угоди, хоча активно виступає, аби Київ їх дотримувався. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер перерахував дії Росії, що не відповідають вищезазначеному документу.

      Відповідні його слова передає посольство США в Україні.

      Читайте також: "Крим вже не обговорюватиметься": чому у Мінську РФ просила Україну відмовитися від півострова

      "Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає та оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські "вибори" та блокує дипломатичний прогрес", – зауважив дипломат.

      За його словами, про так звані "народні республіки" взагалі не мовиться у мінських угодах, відтак вони є нелегітимними органами, що підтримуються російською військовою міццю та є створеними Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою.

      Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінські угоди. В реальності все навпаки. Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на Сході України (5 вересня 2014 року); або "припинення використання зброї" (19 вересня 2014 рік); не здійснила "негайного та всебічного припинення вогню" на Сході України (12 лютого). Росія також не вивела "всі іноземні озброєні групи" зі Східної України (19 вересня 2014 рік) або "не роззброїла незаконні збройні формування" (12 лютого 2015 року),
      – наголошує Волкер.

      Водночас спецпредставник Держдепу додає, що Кремль не зміг "негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб" (5 вересня 2014 рік) і "звільнити та обміняти всіх заручників, а також незаконно затриманих" в Україні (12 лютого 2015 рік).

      Крім того, він нагадав, що Росія не змогла "забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ" або створити зону безпеки в прикордонних регіонах (19 вересня 2014 рік).

      "Росія не змогла "вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі" (5 вересня 2014 рік), або "гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги нужденним" (12 лютого 2015 рік)", – додав Волкер.

      Читайте також: Як вплинуть незаконні вибори в ОРДЛО на ситуацію на Донбасі: версія експерта

      Також він заявив, що людям на Сході України краще буде в об’єднаній мирній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами, яким платять з кишені російських платників податків.

      Нагадаємо, раніше експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара зазначав, що Росія хоче розірвати мінські угоди, щоправда має намір це зробити руками України.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики Мінські домовленості Курт Волкер Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      сьогодні , 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сьогодні , 12:01 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      сьогодні , 10:35 Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?
      1575
      Перша світова: забута війна української історії
      сьогодні , 10:01 Перша світова: забута війна української історії
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сьогодні , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук