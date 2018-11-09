07:15
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Росія хоче розірвати мінські угоди, – дипломат назвав причину

      490 Читать новость на русском
      Путін шукає шляхи виходу з мінімальними втратами
      Путін шукає шляхи виходу з мінімальними втратами / Фото з відкритих джерел

      Мінські домовленості вже не вигідні навіть Росії. Україні скасування угод через незаконні вибори в ОРДЛО – вигідне в стратегічному плані.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику та чим це загрожує

      Мінські угоди дозволяють Кремлю робити вигляд, що Росії "тамнема". Однак у Москві хотіли б вивільнити собі руки, але так, щоб це зробила Україна, яка ніби не виконує "Мінськ-2". Росія хоче, що ми самі ж позбавили себе частини суверенітету, визнали Крим. Це не виходить, тому Кремль досі під санкціями. А якщо вийдуть з "Мінська-2", то можуть ставити питання про відміну санкцій. Ресурси в Росії скорочуються, і Путін хоче  піти з Донбасу з мінімальними втратами,
      – говорить Хара.

      З іншого боку, на думку дипломата, Україні теж потрібно розірвати пута "Мінська-2". Ідеально – заявити і отримати підтримку з боку Заходу, в першу чергу, США, що вибори в ОРДЛО – це скасування "Мінська-2" і потрібно посилити санкційний тиск на Росію.

      Україна повинна добиватися, щоб на міжнародному рівні Росію визнали стороною конфлікту. І тоді можна говорити про запуск політичного процесу перемовин щодо умов припинення війни РФ проти України де-юре. Тому що де-факто війна є, але ми її не визнали. І розширити коло питань анексією Криму і блокадою в Азовському морі. Це нелегке питання, яке за рік не вирішиться. Нехай у стані війни ми будемо 50 років, але не визнаємо Крим російським. Це єдиний варіант, щоб не було викривленого враження, що в нас якась громадянська війна. Або що є різниця між окупованим Севастополем, Донецьком чи Луганськом. Є одна причина війни – Росія,
      – підкреслив Олександр Хара.

      При цьому експерт вважає, що Порошенко не має відповіді, що робити далі. Тим більше з призначенням в Тристоронню контактну групу і Мінську Руслана Демченка. Дуже проросійського політика, скомпрометованого тим, що під час Майдану переслідував дипломатів і викривляв події в Україні.

      Порошенко мав би виправити помилку дипломатії, коли ми дозволили поєднати так званий прогрес у виконанні "Мінська-2" з санкціями проти Росії. Санкції вводилися за анексію Криму, агресію на Донбасі, опосередковано за збитий боїнг. А потім їх прив’язали до мінських угод. Це неправильно. Тому що їх виконання не відміняє факту агресії і окупації частини України. Нам не треба порушувати свою Конституцію в сподіванні, що це не дозволить відмінити санкції,
      – вважає дипломат.

      Нагадаємо, псевдовибори в ОРДЛО відбудуться 11 листопада. Попри засудження Радбезу ООН і представників Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Нідерландів, Швеції та Польщі і заклики до РФ «надати свій вплив, щоб зупинити вибори, голосування вже розпочалося.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Війна на Донбасі Володимир Путін Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сьогодні , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      8 листопада , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      8 листопада , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      8 листопада , 22:01 Головні новини 8 листопада: закон про авто на єврономерах, нові санкції проти Росії
      Украина – страна разрушающих компромиссов
      8 листопада , 22:00 Украина – страна разрушающих компромиссов
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Ціни на житло у деяких регіонах України знизились
       25 липня 2015 , 13:09
      Прогноз погоди на 6 жовтня: у всій Україні буде сонячно та по-осінньому тепло
       6 жовтня , 09:31
      Легіонер Динамо: Я вже можу поговорити з іншими гравцями в клубі
       7 листопада , 12:18
      Шальке може пожертвувати Коноплянкою, щоб перехопити у Барселони таланта Лілля
       7 листопада , 16:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук