Росія хоче розірвати мінські угоди, – дипломат назвав причину

Мінські домовленості вже не вигідні навіть Росії. Україні скасування угод через незаконні вибори в ОРДЛО – вигідне в стратегічному плані.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Мінські угоди дозволяють Кремлю робити вигляд, що Росії "тамнема". Однак у Москві хотіли б вивільнити собі руки, але так, щоб це зробила Україна, яка ніби не виконує "Мінськ-2". Росія хоче, що ми самі ж позбавили себе частини суверенітету, визнали Крим. Це не виходить, тому Кремль досі під санкціями. А якщо вийдуть з "Мінська-2", то можуть ставити питання про відміну санкцій. Ресурси в Росії скорочуються, і Путін хоче піти з Донбасу з мінімальними втратами,

– говорить Хара.

З іншого боку, на думку дипломата, Україні теж потрібно розірвати пута "Мінська-2". Ідеально – заявити і отримати підтримку з боку Заходу, в першу чергу, США, що вибори в ОРДЛО – це скасування "Мінська-2" і потрібно посилити санкційний тиск на Росію.

Україна повинна добиватися, щоб на міжнародному рівні Росію визнали стороною конфлікту. І тоді можна говорити про запуск політичного процесу перемовин щодо умов припинення війни РФ проти України де-юре. Тому що де-факто війна є, але ми її не визнали. І розширити коло питань анексією Криму і блокадою в Азовському морі. Це нелегке питання, яке за рік не вирішиться. Нехай у стані війни ми будемо 50 років, але не визнаємо Крим російським. Це єдиний варіант, щоб не було викривленого враження, що в нас якась громадянська війна. Або що є різниця між окупованим Севастополем, Донецьком чи Луганськом. Є одна причина війни – Росія,

– підкреслив Олександр Хара.

При цьому експерт вважає, що Порошенко не має відповіді, що робити далі. Тим більше з призначенням в Тристоронню контактну групу і Мінську Руслана Демченка. Дуже проросійського політика, скомпрометованого тим, що під час Майдану переслідував дипломатів і викривляв події в Україні.

Порошенко мав би виправити помилку дипломатії, коли ми дозволили поєднати так званий прогрес у виконанні "Мінська-2" з санкціями проти Росії. Санкції вводилися за анексію Криму, агресію на Донбасі, опосередковано за збитий боїнг. А потім їх прив’язали до мінських угод. Це неправильно. Тому що їх виконання не відміняє факту агресії і окупації частини України. Нам не треба порушувати свою Конституцію в сподіванні, що це не дозволить відмінити санкції,

– вважає дипломат.

Нагадаємо, псевдовибори в ОРДЛО відбудуться 11 листопада. Попри засудження Радбезу ООН і представників Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Нідерландів, Швеції та Польщі і заклики до РФ «надати свій вплив, щоб зупинити вибори, голосування вже розпочалося.