Россия хочет разорвать минские соглашения, – дипломат назвал причину

Минские договоренности уже не выгодны даже России. Украине отмена соглашений из-за незаконных выборов в ОРДЛО – выгодна в стратегическом плане.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Минские соглашения позволяют Кремлю делать вид, что России "тамнет". Однако в Москве хотели бы высвободить себе руки, но так, чтобы это сделала Украина, которая якобы не выполняет "Минск-2". Россия хочет, что мы сами же лишили себя части суверенитета, признали Крым. Это не получается, поэтому Кремль до сих пор под санкциями. А если выйдут из "Минска-2", то могут ставить вопрос об отмене санкций. Ресурсы в России сокращаются, и Путин хочет уйти с Донбасса с минимальными потерями,

– говорит Хара.

С другой стороны, по мнению дипломата, Украине тоже нужно разорвать путы "Минска-2". Идеально – заявить и получить поддержку со стороны Запада, в первую очередь, США, выборы в ОРДЛО – это отмена "Минска-2" и нужно усилить санкционное давление на Россию.

Украина должна добиваться, чтобы на международном уровне Россию признали стороной конфликта. И тогда можно говорить о запуске политического процесса переговоров относительно условий прекращения войны РФ против Украины де-юре. Потому что де-факто война, но мы ее не признали. И расширить круг вопросов аннексией Крыма и блокадой в Азовском море. Это нелегкий вопрос, который за год не решится. Пусть в состоянии войны мы будем 50 лет, но не признаем Крым российским. Это единственный вариант, чтобы не было искаженного впечатления, что у нас какая-то гражданская война. Или что есть разница между оккупированным Севастополем, Донецком или Луганском. Есть одна причина войны – Россия,

– подчеркнул Александр Хара.

При этом эксперт считает, что Порошенко не имеет ответа, что делать дальше. Тем более с назначением в Трехстороннюю контактную группу в Минске Руслана Демченко. Очень пророссийского политика, скомпрометированного тем, что во время Майдана преследовал дипломатов и искажал события в Украине.

Порошенко должен был бы исправить ошибку дипломатии, когда мы позволили совместить так называемый прогресс в выполнении "Минска-2" с санкциями против России. Санкции вводились за аннексию Крыма, агрессию на Донбассе, косвенно за сбитый боинг. А потом их привязали к Минским соглашениям. Это неправильно. Потому что их выполнение не отменяет факта агрессии и оккупации части Украины. Нам не нужно нарушать свою Конституцию в надежде, что это не позволит отменить санкции,

– считает дипломат.

Напомним, псевдовыборы в ОРДЛО состоятся 11 ноября. Несмотря на осуждение Совбеза ООН и представителей Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши и призывы к РФ "оказать свое влияние, чтобы остановить выборы", голосование уже началось.