Как Россия принимала иностранцев во время Чемпионата мира по футболу

Русские из кожи вон лезли, чтобы показать всему миру, насколько круто они могут организовать футбольный чемпионат. И настолько, что вложили в проведение мундиаля более 13 миллиардов долларов. Только на стадион, который могут продырявить бакланы, потратили 50 миллиардов рублей. ФСБ провели воспитательную работу с ультрасами.

Даже сам Владимир Путин исчез на целую неделю, чтобы никого не раздражать. После этого у иностранцев должны были рухнуть все мифы о русских, но почему-то не рухнули, потому что просто некому объяснять.

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На 30 % выросла популярность сервиса Google Translate во время Чемпионата мира по футболу.

Самым распространенным перевод среди фанатов был с испанского на русский .

200% россиян искали в переводчиках слово "Кубок Мира". 135 % – слово "стадион" и еще 65 % – слово "пиво".

При этом 86 % россиян не знают ни одного иностранного языка, а 71% вообще никогда не покидали пределы родины.

Еще 79 % граждан России не проявляют желание учиться за рубежом.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".