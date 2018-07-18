Як Росія приймала іноземців під Чемпіонату світу з футболу

Росіяни зі шкіри пнулися, щоб показати всьому світу, наскільки круто вони можуть організувати футбольний чемпіонат. І настільки, що вклали у проведення мундіалю більше 13 мільярдів доларів. Лише на стадіон, який можуть продірявити баклани, витратили 50 мільярдів рублів. ФСБ провели виховну роботу з ультрасами.

Навіть сам Володимир Путін зник на цілий тиждень, щоб нікого не дратувати. Після цього в іноземців повинні були рухнути всі міфи про росіян, але чомусь не рухнули, бо просто нема кому пояснювати.

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На 30 % зросла популярність сервісу Google Translate під час Чемпіонату світу із футболу.

Найпоширенішим переклад серед фанатів був з іспанської на російську .

200% росіян шукали у перекладачі слово "Кубок Світу". 135 % – слово "стадіон" і ще 65 % – слово "пиво".





При цьому 86 % росіян не знають жодної іноземної мови, а 71% взагалі ніколи не покидали межі рідної батьківщини.

Ще 79 % громадян Росії не виявляють бажання вчитися за кордоном.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".