Как Россия пытается расколоть США и какие инструменты использует

Кремль хочет расколоть Соединенные Штаты за систематические провокации. Сейчас в России пользуются этими же методами, которые ранее применили большевики, правда они их подстроили под современные реалии. Кроме того, угроза со стороны России вышла за рамки просто внешней или военной и теперь охватывает земли союзников и даже территорию самих Штатов.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уесс Митчелл перед слушаниями в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает информационное агентство ТАСС.

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Как подчеркнул дипломат, президент России Владимир Путин "хочет расколоть американскую республику не с помощью оказания влияния на выборы, а с помощью систематического провоцирования предполагаемых "линий геологического разрыва", которые существуют в американском обществе.

"Принятия за основу этого факта является абсолютно необходимым для разработки долгосрочной всеобъемлющего ответа на проблему", – считает он.

Кроме того, Митчелл заметил, что меньше всего в такой ситуации США следует заниматься политизацией этой якобы существующей проблемы.

"Самая опасная вещь, которую мы можем сделать, заключается в том, чтобы политизировать вызов. Это само собой было бы подарком Путину", – убеждает представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его убеждению, Москва применяет "развитый инструментарий подрывной государственной деятельности, который использовали еще большевики", правда теперь эти методы "обновили для цифровой эпохи".

"Импульс нашей стратегии придает осознание того, что угроза со стороны России вышла за рамки просто внешней или военной. Она включает в себя беспрецедентно бесстыдные сделки с воздействия, проводимые Кремлем на земли наших союзников и даже в самих Соединенных Штатах", – говорит Митчелл.

Также, он заявил, что кроме России, серьезным конкурентом США есть еще и Китай: эти две страны наращивают материальные и идеологические ресурсы, чтобы соревноваться за первенство и лидерство с США в XXI веке.

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"Главным интересам США в области национальной безопасности продолжает отвечать предотвращения доминированию враждебно настроенных государств на евразийском массиве суши. Центральная цель внешней политики вашингтонской администрации – готовить нашу страну к тому, чтобы противостоять этому вызову путем систематического укрепления военного, экономического и политического фундамента американской мощи", – констатировал Митчелл.