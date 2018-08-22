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Як Росія намагається розколоти США та які інструменти використовує

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У Держдепартаменті заявили, що Росія намагається розколоти США
У Держдепартаменті заявили, що Росія намагається розколоти США / Соцмережі

Кремль хоче розколоти Сполучені Штати через систематичні провокації. Зраз у Росії користуються цими ж самими методами, які раніше застосували більшовики, щоправда вони їх підлаштували під сучасні реалії. Крім того, загроза з боку Росії вийшла за межі просто зовнішньої або військової та тепер охоплює землі союзників і навіть територію самих Штатів.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уесс Мітчелл перед слуханнями у комітеті закордонних справ Сенату Конгресу США, передає інформаційна агенція ТАСС.

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Як наголосив дипломат, президент Росії Володимир Путін "хоче розколоти американську республіку не за допомогою здійснення впливу на вибори, а за допомогою систематичного провокування передбачуваних "ліній геологічного розриву", що існують у американському суспільстві.

"Приймання за основу цього факту є абсолютно необхідним для розробки довгострокової всеосяжної відповіді на проблему", – вважає він.

Крім того, Мітчелл зауважив, що найменше у такій ситуації США слід займатися політизацією цієї нібито чинної проблеми.

"Найнебезпечніша річ, яку ми можемо зробити, полягає в тому, щоб політизувати виклик. Це саме собою було б подарунком Путіну", – переконує представник американського зовнішньополітичного відомства.

На його переконання, Москва застосовує "розвинений інструментарій підривної державної діяльності, який використовували ще більшовики", щоправда тепер ці методи "оновили для цифрової епохи".

"Імпульс нашої стратегії надає усвідомлення того, що загроза з боку Росії вийшла за межі просто зовнішньої або військової. Вона включає безпрецедентно безсоромні операції з впливу, що проводяться Кремлем на землі наших союзників і навіть у самих Сполучених Штатах", – каже Мітчелл.

Також, він заявив, що окрім Росії, серйозним конкурентом США є ще й Китай: ці дві країни нарощують матеріальні та ідеологічні ресурси, щоб змагатися за першість і лідерство з Штатами у XXI столітті.

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"Головним інтересам США в галузі національної безпеки продовжує відповідати запобігання домінуванню вороже налаштованих держав на євразійському масиві суші. Центральна мета зовнішньої політики вашингтонської адміністрації – готувати нашу країну до того, щоб протистояти цьому виклику шляхом систематичного зміцнення військового, економічного та політичного фундаменту американської потужності", – констатував Мітчелл.

Теги: Новини Росії Новини США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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