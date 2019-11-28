Как "русский мир" изменил Луганск: печальный фоторепортаж

Больше пяти лет российской оккупации ужасно изменили Луганск. Красивый и развитый город превратился в призрак, бедность и разруха стали обыденностью для луганчан.

Этот фоторепораж, сделанный местным жителем специально для 24 канала, наглядно иллюстрирует во что превратила Россия захваченный Луганск. В городе царит разруха, почти все районы опустошены, а ночная жизнь совсем исчезла. На улицах много людей, которые продают последний домашний скарб или просят милостыню, чтобы прожить еще один день...

Фотографии сделаны в Луганске в течение 2019 года...

Луганская реальность / Фото 24 канала

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