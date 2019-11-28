Як "русский мир" змінив Луганськ: сумний фоторепортаж

Понад п'ять років російської окупації жахливо змінили Луганськ. Гарне і розвинуте місто перетворилося в примару, бідність та розруха стали повсякденням для луганчан.

Цей фоторепораж, зроблений місцевим жителем спеціально для 24 каналу, наочно ілюструє, на що перетворила Росія захоплений Луганськ. У місті панує розруха, майже всі райони спустошені, а нічне життя зовсім зникло. На вулицях багато людей, які продають останній домашній скарб або просять милостиню, щоб прожити ще один день...

Світлини зроблені в Луганську впродовж 2019 року...

Луганська реальність / Фото 24 каналу

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