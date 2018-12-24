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      Как сделать санкции очень болезненными для России?

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      Санкционный механизм против России надо усовершенствовать
      Санкционный механизм против России надо усовершенствовать / Фото из открытых источников

      США в ближайшие месяц-два введут новые санкции против России из-за агрессии в Азовском море. Но Украина должна совершенствовать санкционный механизм, чтобы он бил по конкретным людям.

      Об этом 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      Специалист отмечает: правительство Украины уже сделало шаг для расширения санкций в отношении тех компаний и их владельцев, кто причастен к строительству крымского моста и к нападению на наших военных в Азовском море. Но нужна оперативная реакция.

      Крымский мост запущен в мае, а Украина только в декабре собирается что-то сделать. Санкционный механизм – инструмент внешней политики. И санкции должны быть не только в отношении того, к чему мы не можем дотянуться – российских компаний и граждан РФ. В Украине есть структуры, приближенные к Путину, и там, где эту связь можно доказать, надо вводить санкции. По тем де-юре гражданам Украины, которые имеют бизнес здесь, но воюют против нас,
      – отмечает Александр Хара.

      Дипломат подчеркивает: санкции не должны быть символическими. Надо не только наказывать Россию за ее агрессию, но и побудить к изменению ее политики. Стратегическая цель – вытеснять российский бизнес из Украины, который является частью той машины, которая ведет против нас войну. И заполнять это западными инвесторами, чтобы они приносили нам новые технологии, прозрачное ведение бизнеса.

      Напомним, за строительство Крымского моста ЕС ввел санкции против 6 компаний. 19 декабря управления внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международных норм.

      Правительство Украины предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против предприятий, сотрудничающих с титановым заводом в Армянске и участвовавших в строительстве Крымского моста, а также лиц, ведущих незаконные раскопки на объектах культурного наследия в оккупированном Крыму.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Крымский мост Санкции
      Источник: 24 канал
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