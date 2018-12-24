Как сделать санкции очень болезненными для России?

США в ближайшие месяц-два введут новые санкции против России из-за агрессии в Азовском море. Но Украина должна совершенствовать санкционный механизм, чтобы он бил по конкретным людям.

Об этом 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Специалист отмечает: правительство Украины уже сделало шаг для расширения санкций в отношении тех компаний и их владельцев, кто причастен к строительству крымского моста и к нападению на наших военных в Азовском море. Но нужна оперативная реакция.

Крымский мост запущен в мае, а Украина только в декабре собирается что-то сделать. Санкционный механизм – инструмент внешней политики. И санкции должны быть не только в отношении того, к чему мы не можем дотянуться – российских компаний и граждан РФ. В Украине есть структуры, приближенные к Путину, и там, где эту связь можно доказать, надо вводить санкции. По тем де-юре гражданам Украины, которые имеют бизнес здесь, но воюют против нас,

– отмечает Александр Хара.

Дипломат подчеркивает: санкции не должны быть символическими. Надо не только наказывать Россию за ее агрессию, но и побудить к изменению ее политики. Стратегическая цель – вытеснять российский бизнес из Украины, который является частью той машины, которая ведет против нас войну. И заполнять это западными инвесторами, чтобы они приносили нам новые технологии, прозрачное ведение бизнеса.

Напомним, за строительство Крымского моста ЕС ввел санкции против 6 компаний. 19 декабря управления внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международных норм.



Правительство Украины предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против предприятий, сотрудничающих с титановым заводом в Армянске и участвовавших в строительстве Крымского моста, а также лиц, ведущих незаконные раскопки на объектах культурного наследия в оккупированном Крыму.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.